El único gol del encuentro lo hizo Stephen Eustáquio a los 46 minutos del complemento.

Canadá le ganó 1-0 a Sudáfrica en un encuentro que se destrabó recién en los últimos minutos y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El único gol del partido, que se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, llegó recién a los 46 minutos del segundo tiempo, a través del mediocampista Stephen Eustáquio.

En el primer tiempo, el dominio fue absoluto por parte de Canadá, que se clasificó a esta instancia como segundo en el Grupo B producto del empate con Bosnia y Herzegovina y la derrota con Suiza, además de la goleada 6-0 sobre Qatar.

Sudáfrica, por su parte, había dado la sorpresa en el Grupo A al ganarle en la tercera fecha a Corea del Sur para finalizar en la segunda posición con cuatro unidades.

La primera oportunidad clara para los canadienses llegó a los 23 minutos de juego, cuando el defensor Derek Cornelius cabeceó en el borde del área chica, pero la pelota salió con poca potencia y el arquero sudafricano Ronwen Williams contuvo sin problemas.

En el final de la primera mitad, cuando ya se habían cumplido 45 minutos, los canadienses volvieron a tener una chance clarísima con un nuevo cabezazo de Cornelius que el defensor Aubrey Modiba consiguió despejar en la línea, mientras que en el rebote Williams le tapó un mano a mano clarísimo al delantero Tajon Buchanan.

En el complemento Canadá siguió teniendo situaciones clarísimas, pero Williams mantuvo un nivel altísimo, salvando constantemente a Sudáfrica.

Cuando parecía que el tiempo extra era inevitable, apareció Eustáquio para vestirse de héroe con una gran volea cruzada desde el borde del área para darle el triunfo y la histórica clasificación a los octavos de final a Canadá.

La próxima presentación de Canadá será el sábado cuatro de julio, cuando se enfrente con el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, que jugarán este lunes a las 22.

La síntesis del partido

Mundial 2026

16avos de final

Canadá – Sudáfrica

Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles)

Árbitro: Joao Pinheiro (Por)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Brasil)

Canadá: Maxime Crépeau; Richie Laryea, Derek Cornelius, Moise Bombito, Allistair Johnston; Liam Millar, Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Tajon Buchanan; Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Khuliso Mudau; Yaya Sithole, Teboho Mokoena; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Gol en el segundo tiempo: 46m. Stephen Eustáquio (C).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Thalente Mbatha por Relebohile Mofokeng (S), 14m. Luc de Fougerolles por Moise Bombito y Niko Sigur por Nathan-Dylan Saliba (C), 25m. Jacob Shaffelburg por Liam Millar y Promise David por Tani Oluwaseyi (C), 30m. Alphonso Davies por Tajon Buchanan (C), 41m. Iqraam Rayners por Evidence Makgopa y Tshepang Moremi por Thapelo Maseko (S).