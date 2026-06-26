Franco Colapinto volvió a hablar de Lionel Messi en la previa del Gran Premio de Austria. El piloto argentino de Fórmula 1, fanático confeso del capitán de la selección, dejó declaraciones que encendieron las redes sociales.

En una charla con ESPN, Colapinto fue contundente sobre el nivel del rosarino en el Mundial 2026. «Increíble lo de Leo, un capo, lo amo. Es una cosa de locos», arrancó.

Y le realizó un pedido especial: «Que no se retire más. Tiene que jugar el del 2030 también». El deseo del piloto de Alpine refleja lo que millones de argentinos sienten: que Messi siga jugando eternamente con la camiseta albiceleste.

El piloto está viviendo intensamente el Mundial. Argentina ya está clasificada para los playoffs luego de vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. Todos los goles los convirtió Messi, en un arranque fulgurante del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro que marcó a Franco Colapinto

Todo empezó el domingo 3 de mayo en Miami. Ese día se disputaba el Gran Premio de Fórmula 1 y Colapinto recibió una visita especial en la zona de boxes.

Messi llegó con Antonela y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para ver al piloto argentino antes de la carrera, en un momento que el propio Franco calificó como «muy especial».

El piloto llegaba recargado tras su exhibición en las calles de Buenos Aires ante miles de fanáticos. Ya había sumado un punto en Shanghai y esa tarde en Miami terminó séptimo, cosechando otras seis unidades.

La presencia de Messi fue un impulso adicional. Hubo sonrisas, una breve charla, fotos para el recuerdo. Dos ídolos argentinos, cada uno en su disciplina, compartiendo un momento único.

En realidad, se habían conocido unos días antes. Colapinto había concurrido a ver un entrenamiento de Inter Miami y estuvo con Messi y Rodrigo De Paul en el predio del club.

Ese encuentro marcó la primera vez que coincidían en persona. Antes solo se habían cruzado elogios en diversas entrevistas, pero nunca cara a cara.

La varita mágica que tocó a Colapinto

Este fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Austria. La carrera tendrá lugar en el Red Bull Ring, a unos 50 kilómetros de Graz.

Colapinto llega con 16 puntos en el campeonato. Su Alpine muestra un rendimiento oscilante, pero el argentino sigue peleando en cada carrera.

En la charla con ESPN, le recordaron aquel encuentro en Miami. Le sugirieron que fue como si a ambos los hubiese tocado una varita mágica ese día.

Colapinto sonrió y aclaró: «Bueno, a él no hacía falta que lo toque ninguna varita me parece. Pero a mi sí creo que un poco me ayudó».

La humildad del piloto contrasta con su admiración sin límites por el capitán. Para Colapinto, Messi ya no necesita demostraciones: su magia es propia, inherente.

La reflexión de Colapinto sobre la Selección en el Mundial

El piloto dejó una reflexión profunda sobre la selección argentina. No solo habló de fútbol, sino de valores humanos que distinguen al equipo de Scaloni.

«Estoy muy contento de que lo estén haciendo muy bien en el Mundial», comenzó. «Verlos tan juntos, a todo el equipo, es muy especial. Entre ellos se llevan muy bien. No es algo que pase en todas las selecciones y es algo muy importante. Creo que los hace alcanzar mejores resultados y los hace jugar mejor».

Colapinto destacó el compromiso de los jugadores. «Me encanta lo comprometidos que están con la camiseta», agregó.

Para el piloto, esa conexión especial es clave. No solo se trata de calidad técnica, sino de un grupo que funciona como familia. Esa unión los diferencia del resto de las selecciones.

«Messi no tiene competencia»

En otro contacto con los medios, le hicieron la pregunta inevitable: ¿quién será el mejor jugador del Mundial 2026?

«Messi», respondió sin dudar un segundo. La contundencia de Colapinto no dejó lugar a especulaciones ni debates.

Luego le preguntaron si veía algún jugador cerca del nivel del rosarino. La respuesta fue igual de categórica.

«No, no hay ninguno cerca. Ya es el mejor. No tiene competencia», sentenció. Y remató con una frase que se viralizó en redes: «¡Pobres los demás!».

Colapinto había participado en comerciales relacionados con el Mundial 2026. Esos spots se emitieron en las semanas previas al torneo, cuando las expectativas argentinas estaban en su punto más alto tras el título de Qatar.

En ese entonces, faltaban todavía 40 días para el comienzo del certamen. Messi se recuperaba de una molestia física y las ilusiones se multiplicaban en torno a la posibilidad de repetir el campeonato mundial.

Ahora, con Argentina ya clasificada a playoffs y Messi con 39 años jugando a un nivel superlativo, Colapinto disfruta cada partido desde donde le toca estar. Ya sea en un circuito de Europa o frente a una pantalla, el piloto vive el Mundial con la misma pasión que conduce su monoplaza.