Los sudafricanos ganaron por 1-0 en Monterrey con gol de Maseko para quedarse con el segundo boleto del Grupo A. Por su parte, México goleó y terminó con puntaje ideal.

Este miércoles se cerró el grupo A del Mundial 2026 con un hecho deportivo histórico. Sudáfrica logró pasar a la siguiente ronda por primera vez al vencer por 1-0 a Corea del Sur. De ese modo, el representativo sudafricano accedió al segundo puesto de la zona. Mientras que los coreanos se quedaron en el tercer lugar y deberán esperar que se complete la fecha para saber si continúan en la competencia.

En un trámite en el que fue de menor a mayor, Sudáfrica logró el tanto definitorio gracias a Thapelo Maseko y, ahora, ya conoce a su rival de dieciseisavos: Canadá, al que enfrentará en Los Ángeles el domingo.

Mientras que en el otro encuentro del grupo A, México terminó con puntaje ideal al golear por 3-0, y eliminar a la República Checa, en el mítico estadio Azteca.

Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo fueron los autores de los goles del triunfo para los mexicanos. A su vez, el veterano Guillermo Ochoa entró en el segundo tiempo y tuvo su debut: a sus 40 años, sumó minutos en su sexta Copa del Mundo (récord que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, nada menos).

El equipo de Javier Aguirre cerró una fase de grupos ideal: ganó sus tres partidos, convirtió seis goles y no recibió ninguno. Ahora, espera por conocer su rival en dieciseisavos de final (será el tercero del Grupo C, E, F, H o I). El duelo de esta instancia se disputará en el estadio Azteca el martes 30 de junio a las 22 (horario de Argentina).

Brasil goleó 3-0 a Escocia y aseguró su pase a los 16avos del Mundial

En el grupo C, Brasil superó con claridad a Escocia por 3-0 en el Hard Rock Stadium de Miami y cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con clasificación asegurada a los dieciseisavos de final del torneo.

Mientras que Marruecos protagonizó una gran remontada ante Haití -ya eliminado-, se impuso por 4-2 y pasó segundo en el Grupo C a los dieciseisavos de final del Mundial. El conjunto africano tuvo que sobreponerse en dos oportunidades, ya que comenzó perdiendo 1-0, logró igualarlo, volvió a quedar abajo por 2-1 y terminó dando vuelta el marcador con tres goles consecutivos.

Canadá y Suiza avanzan en el Mundial

Canadá y Suiza aseguraron este miércoles su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras completarse la tercera fecha del Grupo B. El conjunto suizo venció 2-1 a Canadá y se quedó con el primer puesto de la zona, mientras que Bosnia y Herzegovina derrotó 3-1 a Qatar y mantiene esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros.