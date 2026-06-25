Desde la comuna informaron que las consultas médicas aumentaron un 20% en el primer semestre en comparación con el año pasado. Insisten que los certificados/fichas escolares se pueden tramitar hasta el mes de cumpleaños de los niños.

Esta mañana se desplegó un nuevo operativo integral de salud en la Escuela Provincial N°484 del barrio Colonia Aeroparque. Allí, más de 200 vecinos accedieron a diversas prestaciones médicas, tanto clínica como pediátrica. También hubo un stand de nutrición, colocación de DIU e implantes, testeos rápidos de enfermedades de transmisión sexual, el Centro Integral Municipal para el Autismo (CIMPA), servicios de medicina física y rehabilitación.

Desde el IMUSA precisaron que en cada jornada brindan atención clínica a una decena de mascotas y se realizan docenas de castraciones. En los operativos de los miércoles se alcanza una veintena por semana y se traducen a 80 por mes, lo que arroja un promedio de 400 de febrero a junio.

En el área de farmacia las principales demandas son recetas que debido a las bajas temperaturas giran en torno a medicamentos para aliviar malestares respiratorios. La edad pediátrica llega a 60 y 40 adultos semanalmente. En tanto que, el sector de vacunación aplicó unas 300 dosis.

La directora de la institución educativa, Gladis Vargas, destacó la participación de los alumnos en las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar. “Es muy positivo poder contar con el operativo hoy, era un pedido de la comunidad y muchos pueden concretar sus trámites como SUBE, y el DNI con el Registro de las Personas. También los chicos de 5°, 6° y 7° grado se capacitaron en RCP, con Epidemiología se informaron sobre el mosquito transmisor del dengue, y observaron larvas con microscopios”, expresó.

En tanto Silvana Santillan, vecina de Itaembé Miní valoró la atención recibida. “Asistí por dolores en la cintura porque tuve una caída en el hogar. Tras la toma de peso, talla y presión los doctores me recetaron un antiinflamatorio que lo retiré en la farmacia”, relató.

Por su parte, la directora de Atención Primaria de la Salud, Silvina Farrás, detalló que “en este primer semestre tuvimos un incremento significativo en la cantidad de consultas en relación con igual periodo del año anterior, las cifras superan el 20% en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”. Y agregó: “En los operativos integrales la afluencia es alta y podemos cubrirla en su totalidad”.

La funcionaria recordó que los certificados de aptitud física escolares se pueden completar hasta el mes de cumpleaños de los niños. “Volvemos a señalar que los controles de salud para las escuelas por una resolución ministerial se pueden hacer durante todo el año e instamos que lo realicen en los CAPS cercanos o con el médico de cabecera”, cerró.