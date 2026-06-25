Con siete equipos dotados de grúas y demás elementos técnicos, Energía de Misiones lleva adelante este jueves el operativo integral de mantenimiento preventivo de alto impacto en la zona de Villa Cabello, en Posadas.

El operativo, que se desarrolla dos veces por semana en distintos puntos de la capital, incluye la remodelación de subestaciones de 13,2/0,4 kV, el reemplazo de postes de madera por columnas de hormigón y la imprescindible limpieza y despeje de la traza de líneas de 13,2 y 33 kV (medía tensión).

Este trabajo demanda cortes programados del suministro eléctrico que son previamente comunicados a los vecinos. La tarea preventiva es fundamental para preparar y reforzar la infraestructura eléctrica ante la posibilidad de períodos de tormentas y antes de que llegue el verano.

Zonas de trabajo y cortes programados:

De 7:30 a 11:30

Afecta: Bº Villa Cabello: Chacras: 149- 138-158-150-151-152-156- 202- 203- 201-198, Club Luz y Fuerza, Club CAPRI, Club Sociedad Española y zonas aledañas.

De 14:00 a 18:00

Afecta: Bº Villa Cabello : Ch: 148- 149- 153- 152- 154- 147- 154.