El seleccionado de Argelia venció por 2-1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco por la segunda fecha del Mundial 2026. De esa manera, continúa con chances de clasificar a la siguiente ronda, y además aseguró el primer puesto para la Selección Argentina que más temprano derrotó a Austria.

Argelia dominó la mayor parte del encuentro, dilapidó un par de situaciones propicias que Riyad Mahrez, su figura, no consiguió sentenciar. Al Rashdan sorprendió poco después de la primera media hora y puso en ventaja a Jordania en una de las escasas llegadas del equipo asiático.

En la segunda mitad, los Zorros del Desierto volcaron el desarrollo del juego en campo jordano, con más empuje que claridad, y con el esfuerzo de Ibrahim Maza, decisivo para darle más vuelo a los intentos argelinos.

La remontada llegó por la vía de la pelota parada, y en sendos tiros de esquina: primero, Mahrez envió un centro preciso para el cabezazo del ingresado Benbouali. Luego, a ocho minutos del final, Gouiri capturó un rebote y venció al arquero Abu Laila para el 2-1 definitivo para los del norte africano.

De su lado, Jordania quedó eliminada y ya sin chances de pelear por el tercer puesto, ya que cedería en un hipotético desempate olímpico frente a Austria o Argelia. Se suman a la lista de los primeros en regresar a casa junto con Haití, Turquía y Túnez.

Argentina se aseguró el primer puesto en la fase de grupos, tras el triunfo de Argelia

Con dos victorias en sus primeras presentaciones, el conjunto comandado por Lionel Scaloni se instaló entre los mejores 32 del torneo y comenzó a conocer su ubicación en el cuadro de eliminación directa.

La Selección Argentina se metió en los 16avos. de final del Mundial 2026. Además, se aseguró el primer lugar de su zona tras el triunfo de Argelia sobre Jordania, en horas de la madrugada.

De ese modo, la Albicelestejugaría en la siguiente instancia contra el segundo del Grupo H, en el que se encuentran España (como líder hasta el momento), Uruguay, Cabo Verde, y Arabia Saudita.