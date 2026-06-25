Dermatólogos del hospital destacan que la enfermedad tiene tratamientos efectivos y subrayan el impacto emocional que genera en los pacientes. Este 25 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Vitiligo, una fecha que busca generar conciencia sobre una enfermedad que, aunque no pone en riesgo la vida, transforma profundamente la manera en que quienes la padecen se relacionan con su propio cuerpo y con el mundo que los rodea.

Desde el Servicio de Dermatología del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, la Dra. María José Corsi, responsable del área, explicó que el vitiligo es una enfermedad autoinmune y crónica, y que uno de los objetivos centrales de esta jornada es desmitificar una creencia que aún persiste en la sociedad.

«El vitiligo es una enfermedad autoinmune, no contagiosa. Tiene un gran impacto emocional y psicológico en los pacientes», señaló la especialista, y agregó que ese componente invisible es, en muchos casos, el más difícil de tratar.

Qué es el vitiligo El vitiligo se caracteriza por la pérdida de pigmentación en distintas zonas de la piel, producto de la destrucción de los melanocitos las células responsables de producir melanina por parte del propio sistema inmunológico. Las manchas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y varían en extensión de un paciente a otro. Si bien no representa un riesgo para la salud física, su visibilidad lo convierte en una condición con alto impacto en la autoestima y la calidad de vida, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

Terapéuticas actualizadas y acompañamiento profesional La Dra. Corsi subrayó que hoy los dermatólogos cuentan con herramientas terapéuticas modernas y eficaces para abordar la enfermedad. «Nosotros, los dermatólogos, podemos acompañarte con las distintas terapéuticas actualizadas», afirmó. Entre los tratamientos disponibles se encuentran la fototerapia con luz ultravioleta, los corticoides tópicos, los inhibidores de la calcineurina y, en casos seleccionados, las terapias sistémicas.

El seguimiento periódico permite evaluar la evolución y ajustar el esquema según la respuesta de cada paciente. El llamado desde el servicio es claro: la consulta precoz mejora los resultados. Muchos pacientes postergan la visita al dermatólogo por desconocimiento o por asumir que no existe tratamiento, cuando en realidad el diagnóstico a tiempo abre un abanico de opciones terapéuticas concretas. Concientización y salud integral

El Día Mundial del Vitiligo se conmemora cada 25 de junio desde 2011, impulsado inicialmente por pacientes y organizaciones civiles que buscaron visibilizar una enfermedad históricamente subvalorada en los sistemas de salud.

Con el tiempo, la fecha fue ganando adhesión institucional en hospitales y centros especializados de todo el mundo. Desde el Madariaga, la conmemoración se traduce en un mensaje directo a la comunidad: el vitiligo tiene nombre, tiene tratamiento y tiene profesionales dispuestos a acompañar. La Fundación Parque de la Salud de Misiones sostiene el desarrollo y la modernización del ecosistema sanitario provincial, facilitando la incorporación de tecnología, la formación continua de los equipos de salud y el acceso de la población a prestaciones de alta complejidad en el territorio misionero.