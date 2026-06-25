Los salarios de los trabajadores activos de la administración pública provincial y los haberes de jubilados, pensionados y retirados estarán disponibles el próximo 30 de junio. El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que el próximo martes 30 de junio estarán acreditados los haberes correspondientes a los trabajadores activos del Estado provincial y a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, quien comunicó la fecha de disponibilidad de los fondos para los distintos sectores que perciben ingresos a través de la administración pública provincial.

De esta manera, los empleados estatales podrán acceder a sus salarios desde el último día hábil del mes, mientras que los beneficiarios del sistema previsional provincial también tendrán acreditados sus haberes en la misma jornada.

“Informo que el martes 30 de junio estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS”, expresó Passalacqua en su mensaje.

La medida alcanza a miles de familias misioneras y forma parte del cronograma habitual de pagos que lleva adelante la Provincia, garantizando el cumplimiento de los compromisos salariales tanto con los trabajadores en actividad como con los beneficiarios del sistema previsional.

La acreditación simultánea de los haberes para activos y pasivos permite además dinamizar el movimiento económico en los distintos municipios de Misiones, especialmente en el cierre de cada mes, cuando se incrementa la actividad comercial y el consumo en diversos sectores.