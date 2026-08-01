Tras las tormentas de este fin de semana, las mínimas podrían caer hasta los 5 grados hacia el próximo sábado.

Un frente frío que avanza desde el sur de la provincia provocó este sábado un marcado cambio en las condiciones climáticas de Misiones, con lluvias y ráfagas de viento que en algunos puntos podrían superar los 90 kilómetros por hora. En Posadas, la jornada arrancó con cielo parcialmente nublado, pero el panorama se fue modificando con el correr de las horas hasta dejar lluvia persistente y un ambiente cada vez más fresco en la capital provincial, donde la temperatura ya bajó a los 17,4 grados.

Según la Dirección General de Alerta Temprana, la nubosidad y las precipitaciones se intensifican durante la tarde y la noche de este sábado, con núcleos de lluvia que se extienden de sur a norte por todo el territorio misionero. Se esperan valores acumulados de entre 8 y 27 milímetros, además de intensa actividad eléctrica en distintos sectores.

El contexto regional también suma inestabilidad

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional elevó a nivel naranja la alerta por tormentas para amplias zonas del centro y litoral del país, entre ellas Entre Ríos, gran parte de Santa Fe, el centro y sur de Corrientes y el este de Córdoba. Si bien Misiones no quedó incluida en ese nivel de alerta, la provincia comparte la misma inestabilidad atmosférica que afecta a la región, con posibilidad de tormentas aisladas, ráfagas intensas y caída de granizo en algunos puntos.

Mejora para el domingo, pero el frío ya golpea la puerta

El panorama cambia de manera considerable a partir de mañana. Para el domingo, la probabilidad de lluvia en Posadas desciende hasta el 10 por ciento, con una máxima de 26,1 grados y una mínima de 15,5. Aun así, se espera un aumento de la humedad y nubosidad más densa durante buena parte del día, aunque sin las tormentas registradas este sábado.

El respiro, sin embargo, dura poco. Para el lunes, la Dirección General de Alerta Temprana ya emitió una advertencia amarilla, con un nuevo escenario de nubosidad, lluvias y tormentas, y una temperatura que empieza a ceder terreno: la mínima bajará a los 17 grados y la máxima no superará los 25. El martes continúa la inestabilidad, con probabilidad de lluvias del 25 por ciento y una máxima que ronda los 23 grados.

El verdadero frío llega hacia el fin de semana próximo

El descenso térmico más marcado se sentirá recién hacia el jueves y el viernes de la semana que viene, cuando ingresará una masa de aire más frío tras el paso de los sucesivos frentes. Para el jueves 6, se espera una mínima de apenas 9 grados, mientras que el viernes 7 la temperatura podría caer hasta los 7 grados, con una máxima que no pasará de los 17. El sábado 8, la mínima llegaría a los 5 grados, marcando una de las jornadas más frías del invierno en lo que va del período.

Con este panorama, se recomienda a la población misionera abrigarse para los próximos días, tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y ráfagas fuertes durante este fin de semana, y prepararse para un salto térmico hacia la baja que se hará sentir con más fuerza hacia el final de la semana entrante.