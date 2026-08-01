Una niña de 6 años fue puesta bajo resguardo durante la madrugada de este sábado en Oberá, luego de que vecinos alertaran al 911 al escucharla llorar y pedir por su madre desde el interior de un departamento donde se encontraba sola. La intervención fue realizada por efectivos policiales de la Unidad Regional II.

El procedimiento se inició cerca de la 1:20, cuando una vecina escuchó los gritos de la menor y solicitó la presencia policial. Al arribar al inmueble, en el barrio Kindgren, los efectivos constataron que la niña permanecía encerrada y sin la presencia de un adulto responsable.

Ante la situación, la Policía dio intervención al Departamento de la Niñez de la Municipalidad de Oberá. Minutos después, autoridades y profesionales del área evaluaron el caso y dispusieron una medida de protección para la menor, quien fue trasladada a un hogar mientras se resolvía su situación familiar.

Cerca de dos horas después del procedimiento, se presentó la madre de la niña, una joven de 25 años, quien manifestó que había salido a caminar. Las actuaciones continúan bajo intervención de los organismos competentes para determinar las medidas correspondientes en resguardo de la menor.