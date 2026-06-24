Mientras muchas veces las historias de esfuerzo pasan desapercibidas, una joven de Montecarlo vuelve a demostrar que el talento y la perseverancia pueden llevar muy lejos. Mara López, de apenas 19 años, tendrá en las próximas horas el desafío más importante de su carrera deportiva: debutar con la Selección argentina en el Mundial Junior Femenino de Handball que se disputa en China.

La jugadora misionera formará parte del equipo nacional que enfrentará a España en el estreno mundialista, un encuentro que marcará el inicio de una nueva ilusión para el conjunto albiceleste y para toda una comunidad que sigue de cerca el crecimiento de una de sus deportistas más destacadas.

El camino hasta esta cita internacional no fue sencillo. A comienzos de año, Mara integró el seleccionado argentino que logró el subcampeonato en el Campeonato Sur Centro Junior disputado en Paraguay, resultado que otorgó la clasificación al Mundial.

Hoy, desde el otro lado del mundo, la joven montecarlense vuelve a llevar el nombre de su ciudad, de Misiones y de la Argentina a una competencia de primer nivel. Su presencia en el certamen es el reflejo de años de entrenamiento, sacrificio y compromiso con el deporte.

Montecarlo tendrá un motivo especial para desvelarse: una de las suyas estará cumpliendo el sueño de competir ante las mejores selecciones del planeta y representando con orgullo los colores argentinos en la máxima cita del handball juvenil femenino.