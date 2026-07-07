La Albiceleste se prepara para enfrentar al combinado africano por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Lionel Scaloni definió el equipo con varias modificaciones.

Este martes la Selección Argentina enfrenta a Egipto, desde las 13:00, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El DT Lionel Scaloni presentará una formación titular con varios cambios, en relación a los onces que salieron a la cancha desde el minuto uno en el sufrido triunfo ante Cabo Verde.

Cabe recordar que Scaloni acostumbra confirmar los 11 titulares en los minutos previos a cada encuentro. Sin embargo, la información periodística que rodea a la delegación nacional señalan que habría tres modificaciones.

“El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por donde viene el tema, Nico (por Novello, Gerente de Comunicación de la AFA) me cuenta lo que vienen hablando y está por ahí”, reconoció el técnico en conferencia de prensa.

Modificaciones en todas las líneas de la Selección

En primer lugar, Nicolás Tagliafico retornará a la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien había conservado el puesto durante la recuperación del futbolista del Olympique de Lyon pero terminó acalambrado en el último partido.

En el ataque, Lautaro Martínez, que fue titular en los primeros cuatro partidos, le dejará su lugar a Julián Álvarez. Sin embargo, el Toro, que convirtió un gol de penal ante Jordania, no rindió en dieciseisavos y esta vez tendrá la chance el cordobés, que está volviendo de una lesión en el tobillo izquierdo que le impidió estar en los primeros cruces.

La tercera modificación estará en el mediocampo ante la falta de funcionamiento que se vio con Cabo Verde. Leandro Paredes dejó una muy buena imagen con su ingreso frente y será titular. Su ingreso modificará la fisonomía de la mitad, porque el que dejará el once será Thiago Almada.

De esta manera, el volante de Boca se posicionará como mediocampista central, función que venía desempeñando Alexis Mac Allister, quien quedará liberado para la creación junto a Enzo Fernández.

La probable formación que prepara Scaloni para enfrentar a Egipto

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez.