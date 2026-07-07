La Policía de Misiones confirmó que el sargento del Servicio Penitenciario Provincial viajó desde Oberá y arribó a Posadas durante la madrugada del 1 de julio. El análisis de las cámaras del Centro Integral de Operaciones (CIO) 911 permitió reconstruir parte de su recorrido y las tareas investigativas continúan para establecer su ubicación.

La investigación, llevada adelante por la Comisaría Segunda de Oberá junto a la División Búsqueda de Personas, permitió determinar que José Parfeniuk abordó un colectivo de la empresa Prox a las 4:33 en la terminal de Oberá y descendió en Posadas alrededor de las 6:20.

A partir de esa reconstrucción, los investigadores profundizan el relevamiento de imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del CIO 911 para establecer el recorrido que realizó tras llegar a la capital provincial y obtener nuevos indicios que permitan dar con su paradero.

En paralelo, la División Biosistem Oberá incorporó elementos digitales de interés para la causa. Asimismo, se realiza la triangulación del dispositivo móvil de Parfeniuk para establecer su última ubicación y obtener nuevos indicios que orienten el operativo de búsqueda.

Parfeniuk, de 43 años, había salido de su domicilio en Oberá con destino a Posadas para asistir a una junta médica en la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial. La denuncia por su desaparición fue radicada por su padre el 3 de julio, luego de que dejara de comunicarse con sus familiares.

La Policía de Misiones mantiene activo el operativo de búsqueda y solicita que cualquier información que pueda contribuir a localizarlo sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.