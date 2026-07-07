Cientos de niños y niñas, acompañados por sus familias, participaron del cierre de la Liga Municipal de Básquet Infantil en el Parque de la Ciudad. La jornada combinó deporte, compañerismo y recreación en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Posadas.

Con deporte, amistad y familias presentes, cerró la Liga Municipal de Básquet Infantil en Posadas

La Liga Municipal de Básquet Infantil cerró este sábado una nueva edición en el Parque de la Ciudad de Posadas. Cientos de chicos, junto a sus familias, participaron de la jornada que reunió a escuelas municipales y clubes de distintos puntos de la capital. El encuentro puso fin a varios meses de actividad deportiva y fortaleció los valores del compañerismo, el respeto y la integración.

Durante la tarde, el tradicional espacio verde de la ciudad se convirtió en un punto de encuentro para jugadores, entrenadores, familiares y vecinos. Los partidos se desarrollaron en un clima de alegría y entusiasmo, mientras las tribunas improvisadas alrededor de la cancha acompañaron cada jugada con aplausos y aliento.

La jornada contó con la participación de las escuelas municipales Itaembé Miní, Itaembé Guazú, Finito Gehrmann, Pepe Piró y Chacra 32-33, además de los clubes Guazupí, CAVU, Garupá Básquet, Capri, Luz y Fuerza y Tokio.

Más allá de los resultados deportivos, el cierre volvió a reflejar el espíritu que caracterizó a la Liga durante los primeros meses del año. Cada fecha promovió espacios de encuentro donde la amistad, la camaradería y el respeto entre los chicos estuvieron por encima de la competencia.

Asimismo, la presencia de cientos de familias acompañando a los jugadores consolidó al Parque de la Ciudad como un escenario ideal para este tipo de propuestas comunitarias. El entorno permitió que grandes y chicos compartieran una tarde al aire libre, fortaleciendo el vínculo entre el deporte y la vida social.

De esta manera, la Liga Municipal de Básquet Infantil concluyó una nueva temporada con un balance positivo, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Posadas con el desarrollo del deporte formativo y la generación de espacios de inclusión, recreación y convivencia para las infancias.