Con operativos itinerantes, el Instituto Municipal de Sanidad Animal acerca servicios esenciales de prevención, vacunación y asesoramiento, promoviendo el cuidado responsable de mascotas.

El IMuSa fortalece la atención veterinaria en los barrios

El Municipio continúa fortaleciendo las políticas de bienestar animal mediante los operativos del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMuSa), una propuesta que permite acercar prestaciones veterinarias gratuitas a distintos sectores de la ciudad.

En cada jornada, vecinos pueden acceder a vacunación antirrábica, desparasitación, controles clínicos, turnos para castraciones y asesoramiento sobre tenencia responsable, evitando traslados y facilitando el acceso a servicios fundamentales para la salud de las mascotas.

Lunes 06

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

AV. ZAPIOLA 5517, CASI NEWBERY

Martes 07

-QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h

Bº SAN MARCOS, CALLE 156 (MANDUVI) 3273, ENTRE 67 Y 65

-OPERATIVO VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. 08 a 11 h

PADRE SERRANO Y CABO VERDE

Miércoles 08

-OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h

Bº SUR ARGENTINO, ESC. 301, SGTO. ACOSTA Y ESTRECHO DE MAGALLANES