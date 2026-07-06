Más de 400 emprendedores participaron el domingo en la tercera edición de este año de la feria organizada por el programa Manos Productivas en el cuarto tramo de la costanera de la ciudad de Posadas.

Más de 400 emprendedores participaron en la feria Manos Productivas

“Estamos contando otra vez con emprendedores de toda la provincia, que están vendiendo sus cosas, lo bueno es que, a pesar del día frío y nublado, hay mucha gente caminando y visitando los stands”, dijo Mirta Báez, responsable del programa que depende de la Dirección de Modernización y Desarrollo de la Municipalidad.

La funcionaria comentó que el emprendedurismo es una actividad en constante crecimiento. “Estuvimos visitando los barrios de Posadas y vimos que en cada casa hay un emprendedor nuevo hoy, estamos convencidos que es por la crisis económica que está atravesando nuestro país”, opinó.

El programa Manos Productivas también creó una plataforma digital para que los emprendedores puedan ofrecer ahí sus productos. “El espacio es gratuito para que puedan vender los 365 días del año y están trabajando muy bien a través de esa plataforma, tenemos emprendedores que mandan productos a otras provincias al sur de la Argentina o también están enviando al extranjero”, relató Baez.

En uno de los puestos Claudia González exponía sus artesanías hechas en mostacillas. “Es la cuarta vez que vengo a esta feria, está muy bien organizada. A mí en la anterior no me fue bien con las ventas, pero uno pasa un momento agradable y también nos sirve para hacer contactos, creo que en general no se vende porque la situación está difícil no soy la única que no vende, veo que la gente se esmera en poner su stand y se mueve muy poco”, dijo. Unos metros más adelante en su puesto de productos hechos con crochet, Claudia Muena coincidió en que “esta feria es conveniente para todos los emprendedores porque está muy bien organizada, lástima que por la situación económica que estamos pasando todos, se vende muy poco, por ahí estaba observando que lo que más sale es la comida y la ropa usada, siempre vengo desde que se hizo la primera”.

Por su parte, desde Garupá para ofrecer plantas llegó Cristina Gravinsky. “Esta es la tercera vez que vengo, es muy buena esta feria, es muy buena la organización siempre está todo listo cuando llegamos, pero hoy está baja la venta, pero creo que es por el clima también, hay menos gente”, expresó. Uno de los puestos más concurridos fue el de accesorios para mascotas de la marca Chornis, su responsable Carolina Bergmann, contó que a ella le había ido muy bien con las ventas y lo adjudicó a que “este año cumplo quince años con esta marca de los accesorios que confecciono, es como que tengo como la marca impuesta y mis clientes también”.