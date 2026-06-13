El gobernador Hugo Passalacqua anunció este jueves que en el 2027 habrá una reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de gobierno que estarán detalladas con la presentación del próximo Presupuesto General.

La medida apunta a consolidar un Estado más austero, eficiente y cercano a los ciudadanos, optimizando recursos públicos, eliminando superposiciones administrativas y fortaleciendo la capacidad de respuesta de la gestión provincial en un contexto económico cada vez más desafiante.

En ese marco, el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, destacó la decisión adoptada por el mandatario provincial y la definió como “una señal clara de responsabilidad institucional y administrativa”.

«El gobernador Hugo Passalacqua está pensando en el Estado de los próximos años. Esta decisión busca mejorar el funcionamiento de la administración pública, evitar estructuras superpuestas y acercar aún más las respuestas a la gente», remarcó.

La reorganización comenzará a analizarse dentro del proceso de elaboración presupuestaria para 2027 y forma parte de una estrategia orientada a optimizar el uso de los recursos sin afectar la prestación de servicios esenciales.

Según explicó Sartori, la iniciativa se enmarca en una política de administración eficiente que el Gobernador viene sosteniendo desde hace años, basada en el equilibrio fiscal y la planificación.

«En tiempos complejos para todas las provincias argentinas, Misiones vuelve a demostrar que se puede gestionar con responsabilidad, manteniendo la inversión pública y cuidando cada peso de los misioneros», afirmó.

El funcionario remarcó que la propuesta no implica una reducción de la presencia estatal, sino una mejora en la organización interna para lograr mayor eficacia en la ejecución de políticas públicas.

«Ser austeros no significa retirarse de las responsabilidades del Estado. Significa administrar mejor, ser más eficientes y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan», señaló.

Desde el Ejecutivo provincial consideran que el escenario nacional exige redoblar esfuerzos para sostener programas, obras y servicios frente a un contexto de menor asistencia financiera por parte de Nación y mayores demandas sociales.

En ese sentido, Sartori consideró que la decisión de Passalacqua busca anticiparse a los desafíos futuros y fortalecer la capacidad operativa de la administración provincial.

«La prioridad sigue siendo la misma: estar cerca de los misioneros, acompañar a los sectores productivos, a los trabajadores, a los municipios y garantizar que el Estado siga siendo una herramienta de soluciones», expresó.