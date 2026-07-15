El reconocido conjunto correntino se presentará el viernes 31 de julio a las 21:00 horas. Con más de 20 años de trayectoria, la agrupación de Mercedes promete una velada de celebración, reencuentro y profunda reflexión a través de la música del litoral.

El próximo viernes 31 de julio, a partir de las 21:00 hs, el escenario del Auditórium del Instituto Montoya (Ayacucho 1960) será el epicentro de un ansiado reencuentro musical. La prestigiosa agrupación correntina Sangre Paiubrera llegará a la capital misionera para concretar lo que definen como «un sueño cumplido»: la presentación oficial de su propuesta artística en una velada especial titulada “La noche de oro del chamamé”.

Las entradas para este esperado concierto ya se encuentran disponibles para la compra de manera online a través de la plataforma Ticket Misiones, y también se habilitó la línea de WhatsApp 3764-678741 para reservas directas de butacas, las cuales se asignan por estricto orden de llegada la noche del show. Las opciones de accesos se dividen en tres sectores: la Experiencia VIP (de la fila 1 a la 5) a un valor de $50.000, que incluye ingreso preferencial y foto con los artistas; el sector Platea (de la fila 6 a la 13) con un costo de $30.000; y las ubicaciones Generales (de la fila 14 a la 23) a un valor de $20.000.

Con más de dos décadas de camino recorrido, la banda oriunda de Mercedes, Corrientes, ha consolidado un fuerte vínculo con el público misionero. Para esta ocasión, el concierto no solo convocará a los espectadores locales, sino también a delegaciones y amigos chamameceros que llegarán especialmente desde localidades del interior de la provincia como Puerto Rico, Eldorado, Montecarlo y 25 de Mayo. Sobre el escenario, el referente y vocalista Luis Cañete estará acompañado por Alberto Martínez en bajo eléctrico, Nahuel Leiva en primera guitarra y voz, Mario Cuenca en acordeón de tres hileras y Juan Ramírez en guitarra y voz, sumando además a músicos invitados sorpresa de la ciudad de Posadas para engalanar la velada.

El nombre de la agrupación guarda una estrecha relación con su lugar de origen, ya que el término remite al «Payubre», antiguo nombre de la ciudad de Mercedes y del arroyo que cruza el departamento, que los antiguos habitantes asociaban a su geografía de montes espesos cercanos a los Esteros del Iberá. Cañete define al grupo bajo el concepto de ser «piedra sin derretir», llevando en las venas la esencia de su tierra a través de un repertorio compuesto por clásicos como «El Negro» o «La Flor», y por composiciones propias con un marcado compromiso social e histórico como «Mala copia» y «¿Qué pasó y por qué?», obra que funciona como el verdadero documento de identidad de la banda.