Juan Gabriel D. N. (18) fue indagado en el Juzgado de Instrucción 7 y quedó imputado por homicidio en accidente de tránsito agravado por la posible fuga. Está acusado de embestir a Rodrigo Barrientos (26) el último fin de semana.

Indagan al motociclista detenido por atropellar y matar a un soldado en la Costanera de Posadas

El juez de Instrucción 7 de Posadas, Miguel Mattos, indagó ayer a Juan Gabriel D. N. (18) y lo imputó por homicidio en accidente de tránsito agravado por la fuga. Se trata del motociclista que el domingo a la madrugada, en la avenida Costanera de Posadas, atropelló al soldado Rodrigo Adán Barrientos (26), quien murió en el acto.

De acuerdo con lo registrado por una cámara de seguridad y otros elementos incorporados a la causa, el motociclista realizaba maniobras peligrosas al momento del impacto. Tras la colisión fatal, habría sido interceptado por un grupo de personas, por lo que abandonó la motocicleta en las inmediaciones y habría escapado.

La investigación avanzó a partir de los datos del rodado secuestrado, el relevamiento de cámaras de seguridad y un barrido en redes sociales, especialmente en Facebook Marketplace, donde los efectivos detectaron una publicación de una motocicleta Gilera Smash 110 cc con idénticas características a la involucrada en el hecho. Esa pista permitió identificar al presunto propietario.

Horas después, tras verificar la información en los sistemas policiales, los investigadores localizaron en el barrio Madariaga de Posadas el domicilio del joven de 18 años y procedieron a su detención. Durante el procedimiento, la Dirección General de Policía Científica secuestró prendas de vestir coincidentes con las observadas en las filmaciones y se practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado será incorporado a la causa.