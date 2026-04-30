Biofábrica Misiones continúa posicionándose como el principal polo biotecnológico del país al concretar el primer despacho de 2026 de plantines de banano con destino a la provincia de Salta. En esta oportunidad, se realizó la entrega de 55.000 plantines, marcando el inicio de un cronograma de distribución que abastece a los principales cordones productivos de la región.

Este cargamento representa el primero de tres envíos programados para el primer semestre, los cuales se completarán durante los meses de mayo y julio. La demanda sostenida de Salta subraya la calidad de la producción misionera, que es altamente requerida a nivel nacional por su sanidad y rendimiento genético.

Un ciclo de mejora continua

La logística de este envío incluye un componente estratégico de retroalimentación productiva: el camión que transporta los plantines terminados a Salta retornará a Misiones con hijuelos seleccionados. Este material será utilizado para iniciar el ciclo de producción de 2027, garantizando la trazabilidad y la adaptación de las variedades a las necesidades del mercado.

Federico Miravet, presidente de Biofábrica Misiones, destacó la importancia de este vínculo comercial: “Este envío no es un hecho aislado, sino la consolidación de un cliente estratégico para la empresa. El banano es actualmente uno de nuestros productos más requeridos a nivel país. Mantener este vínculo a lo largo de todo el año nos exige un seguimiento riguroso, asegurando que la tecnología desarrollada en Misiones impulse la productividad en otras provincias.”

Calidad desde el laboratorio al vivero

El proceso de producción de Biofábrica se distingue por su rigor científico, comenzando con la micropropagación en condiciones controladas para garantizar plantas libres de enfermedades.

Al respecto, Verónica Rodríguez, subgerente de la empresa, explicó el camino que recorre cada ejemplar: “El proceso del banano arranca en el laboratorio, donde iniciamos la multiplicación in vitro para asegurar la sanidad total del material. Luego, el seguimiento continúa exhaustivamente en la etapa de vivero hasta que la planta alcanza el desarrollo óptimo para el campo. Hoy entregamos a Salta el resultado de meses de trabajo técnico de alta precisión.”

Con este despacho, Misiones reafirma su rol como proveedora estratégica de insumos biotecnológicos, transformando el conocimiento científico en soluciones concretas para el sector agroindustrial argentino.