La Policía de Misiones recuperó dos equinos que habían sido denunciados como robados en una colonia de San Ignacio, tras una investigación y trabajos de rastreo realizados por efectivos de la División Delitos Rurales de Yacutinga.

El procedimiento se concretó este sábado en Colonia Carlo Oscar, jurisdicción de Santo Pipó, donde los policías localizaron a los animales ocultos y atados en una zona de monte denso, a unos 30 kilómetros del lugar donde habían sido sustraídos en Colonia Santo Domingo Savio.

Los efectivos rurales iniciaron de inmediato trabajos de rastreo, siguiendo huellas y otros indicios hallados en la zona donde se produjo el robo. Las tareas condujeron a una zona de monte denso de Colonia Carlo Oscar, en Santo Pipó, donde los animales fueron encontrados ocultos y atados, a unos 30 kilómetros del lugar de sustracción.

Los equinos recuperados, ambos mestizos de pelaje marrón, pertenecen a Lorenzo Quiroz, de 64 años, quien había denunciado el faltante de los animales durante la jornada anterior.

Tras el secuestro y reconocimiento de los ejemplares, se realizaron las actuaciones de rigor y continúan las tareas investigativas para recuperar un tercer equino, una hembra mestiza de dos años, además de identificar a los responsables del hecho.

La intervención permitió esclarecer parcialmente el delito y recuperar gran parte de los animales sustraídos, mientras prosigue la búsqueda del restante animal y el avance de la causa.