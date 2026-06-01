Nación informó que 2,2 millones de jubilados quedaron fuera de la cobertura total de medicamentos, pese a una cautelar judicial vigente. De ese total, 1,6 millones utilizaban habitualmente estos fármacos antes de la modificación del esquema de acceso.

El Gobierno nacional reconoció en un informe presentado al Congreso que 2,2 millones de afiliados del PAMI quedaron excluidos de la cobertura total de medicamentos, pese a la vigencia de una cautelar judicial que ordena su restitución. De ese total, 1,6 millones utilizaban habitualmente los fármacos antes del recorte, según datos oficiales.

El informe detalla que los beneficiarios pasaron a depender de subsidios sociales o trámites de excepción para acceder a la cobertura plena, en el marco de la Resolución 2026-428. Desde el Ejecutivo se sostiene que el esquema vigente busca “garantizar la sostenibilidad del sistema”, aunque la medida es cuestionada por sectores de la oposición y organizaciones de adultos mayores.

Especialistas y referentes del sector advierten un fuerte impacto en la salud de los jubilados. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que el universo de personas que requiere medicación es “dinámico e imposible de medir con precisión”, y cuestionó el funcionamiento del sistema al señalar que existe un “incumplimiento efectivo de las cautelares”.

En paralelo, la Justicia mantiene vigente una medida que ordena restituir el programa “Vivir Mejor”, que garantizaba la cobertura del 100% de los medicamentos, fallo que —según los querellantes— continúa sin aplicarse. La situación deriva en múltiples amparos individuales y un aumento de litigios contra el organismo.

La Defensoría de la Tercera Edad estimó que el gasto en medicamentos representa el 27,5% de la canasta de un jubilado, equivalente a unos $500.000, por encima de la jubilación mínima con bono. En tanto, el bono previsional de $70.000 permanece congelado y habría perdido cerca del 50% de su poder adquisitivo.

Ahora Remedios: el programa provincial que facilita el acceso a medicamentos esenciales

En contraste con las medidas nacionales, el Ahora Remedios se enmarca dentro del programa Ahora Misiones y permite acceder a un 15% de reintegro en la compra de medicamentos, pañales y complementos alimenticios en farmacias adheridas. El beneficio busca aliviar el gasto en salud mediante descuentos aplicados de forma directa al momento de la compra.

El programa funciona todos los viernes, jornada en la que se habilita la operatoria con reintegros a través de tarjetas bancarias adheridas al sistema provincial. En esos días, el movimiento en farmacias se incrementa de manera notoria, con una alta demanda vinculada especialmente a tratamientos de uso continuo.

De este modo, se busca fortalecer la red de acceso a la salud mediante una articulación entre el Estado provincial, el sector farmacéutico y los sistemas de financiamiento al consumo.