Porque el acceso a la salud animal no debe ser un privilegio, estas jornadas continúan desarrollándose de manera TOTALMENTE GRATUITA, brindando a cada vecino la oportunidad real de cuidar a sus mascotas.
Actualmente, el operativo se encuentra en Barrio Malvinas, acercando este servicio esencial a más familias.
Los resultados reflejan el compromiso y la participación de la comunidad en lo que va del 2026:
501 animales castrados (perros y gatos)
30 jornadas realizadas
Por zona:
- Casa de la Cultura: 220 animales en 13 jornadas
- Barrio Retiro: 131 animales en 7 jornadas
- Barrio San Lorenzo: 150 animales en 10 jornadas
La gratuidad hace la diferencia: permite que más vecinos accedan, fomenta la tenencia responsable y contribuye a prevenir enfermedades y la sobrepoblación animal.
Seguimos trabajando en cada barrio, acercando soluciones concretas y construyendo una comunidad más saludable para todos.