Porque el acceso a la salud animal no debe ser un privilegio, estas jornadas continúan desarrollándose de manera TOTALMENTE GRATUITA, brindando a cada vecino la oportunidad real de cuidar a sus mascotas.

Actualmente, el operativo se encuentra en Barrio Malvinas, acercando este servicio esencial a más familias.

Los resultados reflejan el compromiso y la participación de la comunidad en lo que va del 2026:

501 animales castrados (perros y gatos)

30 jornadas realizadas

Por zona:

Casa de la Cultura: 220 animales en 13 jornadas

Barrio Retiro: 131 animales en 7 jornadas

Barrio San Lorenzo: 150 animales en 10 jornadas

La gratuidad hace la diferencia: permite que más vecinos accedan, fomenta la tenencia responsable y contribuye a prevenir enfermedades y la sobrepoblación animal.

Seguimos trabajando en cada barrio, acercando soluciones concretas y construyendo una comunidad más saludable para todos.