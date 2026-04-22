En Misiones, la prevención de hechos de violencia y amenazas en ámbitos escolares ya muestra una dimensión concreta: cerca de 100 intervenciones fueron realizadas en distintos puntos de la provincia y, en ese marco, 12 alumnos fueron identificados por su presunta vinculación con episodios de intimidación, amenazas o portación de armas en establecimientos educativos.

El dato expone la magnitud de un fenómeno que encendió alertas y obligó a reforzar un esquema de trabajo articulado entre la Policía, el área de cibercrimen y el sistema judicial. Según se informó, la mayor concentración de actuaciones se registra en la zona capital, aunque los procedimientos alcanzan a distintas localidades del territorio misionero.

Entre los casos recientes aparecen situaciones de fuerte impacto. En Guaraní, un adolescente de 15 años fue identificado por enviar un audio con amenazas a un directivo. A partir de tareas de análisis digital y geolocalización, se determinó su vinculación con el hecho y se secuestró su teléfono celular para peritajes. En San Vicente, en tanto, un estudiante de 13 años fue individualizado tras escribir un mensaje intimidatorio en una escuela, con intervención de la Justicia y de áreas de protección.

Otro de los episodios mencionados ocurrió en Dos de Mayo, donde un alumno de 14 años fue identificado por llevar un arma de fuego a un colegio. En ese procedimiento se secuestró un revólver calibre .22 que, de acuerdo con lo informado, había sido entregado por su padre. El menor quedó a disposición judicial.

El abordaje oficial remarca que en todos los casos los menores fueron notificados por orden de los jueces intervinientes y en presencia de sus progenitores, dentro de un esquema que busca actuar con rapidez pero también con resguardo institucional. En varios procedimientos, además, se secuestraron armas, proyectiles y objetos punzantes.

La estrategia que despliega la provincia combina ciberpatrullaje, análisis digital y presencia preventiva en las escuelas, con el objetivo de detectar de manera temprana situaciones de riesgo y evitar que escalen. Así, el dato de las 100 intervenciones y los 12 alumnos identificados se convierte en el centro de una política de prevención activa que intenta responder antes de que los hechos lleguen a consecuencias mayores.