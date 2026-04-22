El programa fue presentado en Caa Yarí con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua y autoridades provinciales y municipales. La iniciativa busca garantizar el acceso a la salud, la nutrición y condiciones dignas para madres gestantes y niños en sus primeros años de vida, mediante un abordaje integral que combina formación, acompañamiento y asistencia material.

En la localidad de Caa Yarí, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó el lanzamiento del programa provincial “Mamá Misionera”, una iniciativa que busca fortalecer la salud materno-infantil mediante acciones de acompañamiento, formación y asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad.

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Municipal, donde se realizó la entrega de cunas, ajuares completos y certificados de participación del taller “Salud y nutrición integral materno-infantil”, destinado a mujeres gestantes y madres con niños de hasta 12 meses provenientes de Caa Yarí, San Martín, Gobernador López, Almafuerte y Cerro Corá.

Durante la presentación, el mandatario destacó el enfoque social del programa y su cercanía con la comunidad al afirmar que “es una mirada social sobre la vida. La gestión política tiene que ser de cara a la gente, a la gente sencilla, a la gente que necesita. Por eso hay que caminar, estar, ser cercano, emocionarse y meterse en la piel de las personas de forma genuina”.

En ese sentido, también puso en valor el rol de las madres dentro del entramado social y remarcó que “en ellas late el corazón del pueblo misionero, por eso este programa lo hacemos con mucho cariño, con devoción y respeto”.

Asimismo, explicó que la iniciativa no se limita a la asistencia material, sino que incorpora formación y acompañamiento integral. En esa línea, señaló que “no solamente se entregan cunas o ajuares, sino también conocimiento en nutrición, salud e higiene”.

Al referirse a su agenda territorial, expresó que “venimos de una jornada muy intensa, con actividades en Oberá, en el hospital SAMIC con un nuevo equipamiento que va a mejorar las cirugías, y también en centros comunitarios, y ahora aquí en Caa Yarí con este primer acto del plan Mamá Misionera”.

Por su parte, el intendente de Caa Yarí, Gabriel Friedrich, valoró la presencia del gobernador y destacó la implementación del programa en la localidad.

En representación de las beneficiarias, Silvana Da Silva, vecina de Almafuerte, agradeció el acompañamiento recibido y expresó su reconocimiento al programa.

El programa “Mamá Misionera” se sustenta en el reconocimiento de la primera infancia como una etapa clave para el desarrollo integral y forma parte de las políticas provinciales orientadas a reducir desigualdades y fortalecer las capacidades de cuidado.

Participaron del acto el subsecretario de Protección Civil, Enrique Parra; los intendentes de Caa Yarí, Gabriel Friedrich; de Almafuerte, Celia Smiak; de Gobernador López, Rubén Golot; de Cerro Corá, Diego Pedrozo; y de San Martín, Daniel Schwartz; junto a equipos técnicos y profesionales del programa.