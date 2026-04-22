El organismo publica este miércoles el EMAE del segundo mes: cómo le fue en el inicio del año.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el resultado que obtuvo la actividad económica del país en el mes de febrero. Este índice también permitirá ver el rendimiento del primer bimestre del 2026.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. A su vez, permite anticipar las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

El último dato arrojó una leve alza del 0,4% mensual y 1,9% interanual en enero. Así, la actividad económica consiguió una segunda mejora consecutiva en su indicador, e inició el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban.

Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se ubican la industria y el consumo.

NA