La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) será sede de un nuevo Operativo SIM (Salud Integral Misiones), una jornada destinada a acercar prestaciones sanitarias gratuitas a estudiantes, docentes, no docentes y a la comunidad en general.

La actividad se desarrollará el jueves 30 de abril, en el horario de 8:00 a 12:00, con un amplio esquema de atención pensado para fortalecer el acceso a la prevención, el control y la promoción de la salud.

Durante la jornada se brindarán servicios gratuitos de clínica médica, enfermería, ginecología, laboratorio, odontología, inmunizaciones y test rápidos. En clínica se ofrecerán consultas y atención médica general, mientras que en enfermería se realizarán controles de peso, talla, glucemia y tensión arterial.

En el área de ginecología habrá consultas, realización de PAP, colocación de DIU, implantes y otras prestaciones vinculadas a la salud integral. Asimismo, el servicio de laboratorio efectuará extracciones, para lo cual se solicita asistir con 8 horas de ayuno. Esta prestación estará disponible hasta las 10:30.

El operativo también contará con atención odontológica, con consultas, aplicación de flúor y extracciones, además de un espacio de inmunización donde se aplicarán vacunas de calendario y dengue. A ello se sumará la realización de test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis, en el marco de una estrategia que prioriza la detección temprana y el cuidado preventivo.

Con este tipo de acciones, el Operativo SIM continúa consolidándose como una herramienta de cercanía para garantizar el acceso a servicios de salud esenciales, promoviendo una atención integral en espacios educativos y comunitarios.

Servicios disponibles

Clínica: consultas y atención médica

Enfermería: peso, talla, glucemia y T/A

Ginecología: consultas, PAP, DIU, implantes y más

Laboratorio: extracciones con 8 horas de ayuno, hasta las 10:30

Odontología: consultas, flúor y extracciones

Inmunizaciones: vacunas de calendario y dengue

Test rápidos: VIH, sífilis y hepatitis