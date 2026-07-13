Con la combinación de los feriados por el Día de la Independencia y el inicio del receso invernal, el finde XL se disfrutó a pleno en la capital misionera. La ciudad capitalina se convierte en epicentro turístico de la región con la suma de propuestas gastronómicas y diversas actividades culturales, lúdicas y deportivas.

Miles de turistas llegaron a Misiones para disfrutar las diferentes propuestas que ofrece la provincia con el inicio de las vacaciones de invierno. Así, durante el fin de semana largo, en Posadas se superó el 90% de la ocupación en hoteles y residenciales, según los datos informados desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).

Consultado por canal12misiones.com, Martín Oria, presidente de Amhbra, remarcó que durante el fin de semana se registró más del 90% de ocupación hotelera en la capital provincial, con la llegada del contingente turístico. Además, aclaró que la cifra de los alquileres temporarios podría elevar el porcentaje general.

Los fanáticos del deporte motor copan el Autódromo de Posadas

Uno de los principales atractivos que derivó en el arribo de miles de turistas de diferentes provincias, Brasil y Paraguay, fue la nueva edición del Turismo Carretera (TC) en el Autódromo Rosamonte.

Las jornadas se disfrutaron entre amigos y grupos familiares donde el asado y la paella no faltan, según destacaron desde la Municipalidad de Posadas. Muchos de los asistentes manifestaron que pasaron la noche en las instalaciones del predio. Mientras que otros optaron por salir a cenar en la costanera de la ciudad.

Desde el sector turístico destacaron que la competencia automovilística volvió a consolidarse como uno de los principales eventos para la ciudad. Así, hoteles, restaurantes y otros servicios recibieron visitantes provenientes de distintas provincias argentinas y los países limítrofes.

“Nosotros los gastronómicos tuvimos la suerte de que se haga el Turismo Carretera, cuando hay sabemos que vamos a estar desbordados de jueves a domingo”, indicó a Canal Doce, Antonio Magnani del Hotel Canciller.

“Hay gente que viene desde hace muchos años, mucha gente que viene con la familia desde Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, algunos de provincia de Buenos Aires. Lo que me llamó la atención fue que tuve gente de Jujuy, San Juan y Mendoza”, expresó.

Por su parte, Patricia Martínez, representante del sector hotelero, aseguró que la demanda alcanzó niveles muy elevados durante todo el fin de semana.

“Estamos con una ocupación muy alta, al 100% todo el fin de semana”, afirmó. Asimismo, explicó que una parte importante de los visitantes llegó desde el país vecino. “Tenemos muchos turistas brasileros que eligen Posadas para pasar el fin de semana. Hay amigos, parejas, pero más que nada vienen al TC que es un tipo específico de cliente”.

El Parque del Conocimiento despliega su agenda de actividades para el receso invernal

Este viernes y sábado, el Parque del Conocimiento dio inicio a su agenda de vacaciones de invierno con la presentación de la opereta “El extraño sueño de Abedul”, en el Teatro Lírico.

Para las siguientes semanas, el convocante espacio prepara una programación con múltiples actividades lúdicas y educativas que se desplegarán por los diferentes espacios del complejo.

Así se dispondrá de una agenda cargada con talleres, juegos, y arte interactivo, entre otras opciones, tanto en el Cine Imax, como los teatros Lírico y de Prosa, el Centro de Convenciones, la Plaza Seca, el Observatorio Astronómico y el edificio principal, donde funcionan la Biblioteca Pública de las Misiones, el Centro de Arte y el pabellón de Educar Lab.

La agenda reunirá actividades vinculadas al arte, lectura, ciencia, juego, imaginación, movimiento y creación colectiva. Así, con propuestas para las primeras infancias hasta experiencias para jóvenes, familias y grupos de amigos, el Parque volverá a convertirse en un punto de encuentro para disfrutar las tardes de invierno.

Además, durante las jornadas de Vacaciones en el Parque, permanecerá abierta la Tienda de Arte de las Misiones. Y se contará con la presencia del camión de Misiones Gamer, que sumará nuevas experiencias lúdicas e interactivas a la propuesta general.

Las actividades se desarrollarán de martes a sábado, del 14 al 18 y del 21 al 25 de julio, siempre de 15:00 a 19:00 horas. Durante ese período, el Parque no abrirá por la mañana y concentrará toda su programación en el horario especial de vacaciones.

Moana, Minions y Toy Story se unen en la cartelera del Imax del Conocimiento

Este fin de semana, las mega producciones del séptimo arte se proyectaron en diferentes funciones con la llegada del receso invernal. Así, el esperado estreno de Moana, se sumó a las convocantes proyecciones de Toy Story 5 y Minions & Monstruos.

La novedad de este fin de semana fue Moana, la versión de acción real del exitoso filme animado de Disney estrenado en 2016. Protagonizada por Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson, la película vuelve sobre la historia de la joven hija del jefe de Motunui, que decide atravesar los límites del océano para emprender un viaje fantástico junto al semidiós Maui y restaurar el equilibrio de su pueblo.

Las tres películas convocaron a decenas de familias que se reunieron frente a la mejor pantalla de Latinoamérica.