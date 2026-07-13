Un hombre de 59 años fue detenido por la Policía de Misiones, por orden judicial, acusado de matar de un disparo al perro de un vecino en una zona rural de Campo Viera. La investigación avanzó rápidamente y culminó con un allanamiento en el que también se secuestraron dos armas de fuego de fabricación casera.

La intervención comenzó el domingo por la noche, luego de que un hombre de 55 años denunciara que su vecino había efectuado un disparo contra su mascota en inmediaciones del kilómetro 25 de Campo Viera.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el animal presentaba una grave herida de arma de fuego. Aunque fue trasladado para recibir atención veterinaria, murió a causa de las lesiones sufridas.

Con las pruebas reunidas durante las primeras averiguaciones, el Juzgado interviniente ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el procedimiento, realizado en la madrugada de este lunes, los policías detuvieron a Rosendo C. (59) y secuestraron dos armas de fuego de fabricación casera, una de ellas con un cartucho calibre .22 en la recámara, que serán sometidas a pericias para determinar su vinculación con el hecho.

El detenido, quedó alojado en sede policial disposición de la Justicia en el marco de una causa por abuso de arma y maltrato animal.