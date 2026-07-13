Como a lo largo de toda la competencia, el próximo partido de la Scaloneta se transmitirá por la pantalla de Canal Doce.

Nuevamente, sufriendo y con escenas épicas, la selección argentina dio un nuevo paso hacia su sueño mundialista. Venció por 3-1 en Kansas City a Suiza en tiempo extra tras empatar 1-1 en los 90 minutos. Así, jugará el miércoles 15 de julio contra Inglaterra por un lugar en la final. El vencedor de la llave en semifinales se enfrentará a Francia o España.

En los cuartos de final, la Albiceleste pegó de entrada con gol de Alexis Mac Allister. Pero luego se fue quedando y en el complemento, tras un par de salvadas del Dibu Martínez, lo empató Dan Ndoye.

Después, el equipo europeo recibió una insólita expulsión Breel Embolo por doble amarilla tras simular una falta. La Scaloneta presionó sobre el arco rival sin lograr evitar el alargue. Allí se repitió la tónica hasta que en el cierre se abrió el arco con un golazo de Julián Álvarez y en el descuento amplió Lautaro Martínez.

Ahora, el Mundial 2026 ya entró en su recta decisiva y quedaron definidos los cuatro mejores del torneo. El campeón saldrá entre Argentina, Inglaterra, Francia o España.

Las semifinales se disputarán entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con dos partidos que definirán a los finalistas del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina a semifinales del Mundial: así se vivió el partido en Posadas

Días y horarios de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs. España— 16 (Dallas Stadium).

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs. Argentina — 20 (Atlanta Stadium).

La gran final, en tanto, se jugará el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.