El tren internacional Casimiro no está operativo en este inicio de semana.

Desde las redes sociales de Ferrocarriles Casimiro informaron que el Tren Binacional que une las ciudades de Posadas y Encarnación se mantiene fuera de servicio este lunes 13 de julio.

Cabe recordar que en las últimas ocasiones que se debió interrumpir el servicio, se debió a las tareas de mantenimiento.

La empresa concesionaria informó la medida a través de un comunicado oficial, difundido en sus canales digitales y en la terminal ferroviaria.