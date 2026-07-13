Durante el fin de semana largo, producto de la combinación del feriado por el Día de la Independencia y el puente turístico, se registró un importante flujo de visitantes que buscan disfrutar con la maravilla natural de Misiones

Con el inicio de las vacaciones de invierno, las Cataratas del Iguazú se posicionan una vez más como uno de los destinos más elegidos en la región por turistas argentinos y extranjeros. El receso marca el comienzo de una de las temporadas de mayor movimiento para el sector turístico, con un importante flujo de visitantes que fortalece la actividad económica en toda la provincia de Misiones.

Pese al complejo contexto de recesión nacional, las expectativas del sector turístico y comercial local están puestas en mantener el importante caudal de visitantes que se registró durante este fin de semana largo en la provincia. A través de sus redes sociales, el titular del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), Leo Lucas, compartió un video donde se puede apreciar una gran cantidad de personas mientras disfrutan del recorrido por las pasarelas del parque, en la zona de la Garganta del Diablo, lo que da cuenta de la convocatoria.

La llegada de turistas impulsa de manera directa la actividad del sector hotelero, gastronómico, las agencias de viajes, el transporte, los guías turísticos, los comercios y los emprendedores locales. A su vez, favorece la generación de empleo y el desarrollo de actividades vinculadas al turismo, dinamizando la economía de Puerto Iguazú y de otras localidades misioneras que integran el circuito turístico provincial.

Además del atractivo de las Cataratas, los visitantes encuentran en Misiones propuestas cada vez más diversas, que incluyen experiencias de ecoturismo, gastronomía regional, turismo rural, recorridos por comunidades locales y actividades de aventura. A ello se suman los eventos culturales y deportivos que atraen la atención de grandes grupos de familias y amigos, como fue el caso del Turismo Carretera (TC) en Posadas durante este fin de semana.

Iguazú avanza en el mapa del turismo de lujo con una de las mayores ofertas del país

Cabe recordar que Puerto Iguazú cuenta con 7 hoteles 5 estrellas, una cifra que supera a provincias como Córdoba, Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego, Santa Fe, Salta, San Juan y Tucumán. Actualmente, al menos 5 nuevos desarrollos hoteleros avanzan en distintas etapas de construcción y ampliarán la oferta premium durante los próximos años.

En este contexto, Iguazú se ubica como uno de los polos más dinámicos de la hotelería de lujo en Argentina, cuyo crecimiento responde al impulso del turismo internacional, la conectividad aérea y una demanda que continúa expandiéndose alrededor de las Cataratas del Iguazú.

Según datos de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), el país cuenta con 84 establecimientos cinco estrellas. La Ciudad de Buenos Aires encabeza el listado con 27 hoteles, seguida por la provincia de Buenos Aires con 10.

En 3° lugar aparece Puerto Iguazú, con 7 establecimientos de máxima categoría. La ciudad supera a Mendoza y Río Negro, con 5 cada una, además de Córdoba, que registra 4, mientras varias provincias apenas poseen uno o dos hoteles de ese nivel. Este panorama confirma el lugar que ocupa el destino misionero dentro del turismo internacional.

Producciones nacionales dirigen su atención a Iguazú

Con un escenario natural único y una infraestructura turística en constante crecimiento, las Cataratas del Iguazú despiertan la atención constante de las producciones nacionales e internacionales que buscan retratar su potencial de atractivo.

Ejemplo de ello, fue la transmisión de este domingo de un nuevo capítulo del programa “Destinos y Sabores” de América TV, desde las Cataratas del Iguazú. La producción aprovechó la ocasión para mostrar “diferentes actividades turísticas que se pueden realizar y recorrer a fondo en una de las maravillas del mundo”.

De esa manera, las Cataratas del Iguazú reafirman su papel como el principal ícono turístico de Misiones y uno de los grandes motores del desarrollo económico regional durante la temporada invernal.