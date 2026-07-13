Impulsado por la Cámara Regional de Industria y Comercio de Alem (CRICA) y con el acompañamiento de la Municipalidad de Leandro N. Alem, el Black Friday volvió a consolidarse como una de las principales acciones de incentivo al comercio local. Durante las jornadas de promociones, comercios de distintos rubros ofrecieron importantes descuentos, promociones especiales y variadas alternativas de financiación, generando un importante movimiento de compradores de Alem y de localidades vecinas.

Como complemento de esta iniciativa, la Municipalidad llevó adelante la Feria de Invierno, que reunió durante el fin de semana a cientos de vecinos y visitantes en la plaza central con una propuesta pensada para toda la familia. Emprendedores, artesanos, gastronomía y espectáculos en vivo acompañaron el intenso movimiento comercial, convirtiendo al centro de la ciudad en un gran espacio de encuentro y recreación.

El sábado, los más pequeños disfrutaron del show infantil de Las Pulguitas, mientras que el domingo diferentes academias de danza ofrecieron un destacado espectáculo que llenó de música, color y cultura la tarde, consolidando la Feria de Invierno como uno de los principales atractivos de las vacaciones.

Finalizada la iniciativa, comerciantes y representantes del sector coincidieron en destacar el incremento de las ventas, la gran respuesta del público y el impacto positivo que tuvo el Black Friday para el comercio local.

Uno de ellos fue Luis Melzew, representante de Kuchaski, quien destacó los resultados obtenidos durante esta cuarta participación consecutiva de la empresa.

«Fue una muy buena experiencia. Se notó el movimiento durante todos los días y la gente respondió muy bien a las promociones. Tuvimos descuentos de hasta el 50 % en distintas líneas de muebles, especialmente en placares, que fueron de los productos más buscados. Además, los televisores tuvieron una gran demanda, impulsados también por el Mundial. Lo importante es que los beneficios estuvieron disponibles tanto para compras de contado como con tarjetas de crédito», expresó.

Por su parte, Romina Fischer, integrante de la Cámara Regional de Industria, Comercio de Alem (CRICA), destacó el acompañamiento de los comerciantes y la incorporación de nuevas propuestas para incentivar las compras.

«Desde la Cámara de Comercio estamos muy contentos porque muchos comerciantes se sumaron a participar y entendieron que esta propuesta es beneficiosa para todos. Este año implementamos una novedad, que fue el Pasaporte Black Friday, donde figuran todos los comercios adheridos. Cada vez que una persona realizaba una compra recibía un sticker y, al completar el pasaporte, podía participar por importantes premios, entre ellos un televisor de 50 pulgadas, artículos electrónicos y órdenes de compra en los comercios participantes», explicó.

En tanto, Bethania Renner remarcó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el comercio local y acercar oportunidades de compra a los consumidores.

«Hace varios años participamos del Black Friday porque sabemos que genera un movimiento muy importante para el comercio. En esta edición ofrecimos promociones especiales en calzado femenino y los productos más buscados fueron botas, botinetas, zapatillas urbanas y zapatos. También hubo muy buenas ventas de carteras y calzado infantil. Estos eventos permiten acercar primeras marcas a precios más accesibles y eso termina beneficiando tanto a los comercios como a los clientes», afirmó.

El intendente municipal, Dr. Matías Sebely, destacó la articulación entre las instituciones para potenciar el desarrollo local.

«El crecimiento de Alem se logra cuando las instituciones trabajan con un objetivo común. El Black Friday, impulsado por la CRICA con el acompañamiento del Municipio, volvió a demostrar el enorme potencial de nuestro comercio. A eso le sumamos una Feria de Invierno que convocó a miles de familias, generando un movimiento que benefició a comerciantes, emprendedores, artesanos y al sector gastronómico. Esa sinergia es la que queremos seguir fortaleciendo para que Alem continúe creciendo como un polo comercial, turístico y de eventos en la región», expresó.

El Black Friday volvió a reunir a una amplia cantidad de comercios de diferentes rubros, consolidándose como una de las principales acciones de incentivo al consumo en Leandro N. Alem. En paralelo, la Feria de Invierno amplió la propuesta durante el fin de semana con actividades recreativas, culturales y espacios para emprendedores, generando un importante movimiento de vecinos y visitantes. El trabajo articulado entre la CRICA y la Municipalidad reafirma el compromiso de ambas instituciones con el fortalecimiento del comercio local y el desarrollo económico de la ciudad.