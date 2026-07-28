El propietario del local de empanadas “El Rafa” falleció este martes por la mañana en Posadas y el Club Sarmiento, institución de la que formó parte durante años, expresó su pesar con un emotivo mensaje de despedida.

Rafael Segovia Díaz, propietario de Empanadas “El Rafa” y reconocido vecino del barrio Villa Sarita de Posadas, falleció este martes por la mañana. Su partida generó numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos, clientes e instituciones con las que compartió gran parte de su vida.

Segovia Díaz fue una figura conocida en el tradicional barrio posadeño, donde desarrolló su actividad comercial y mantuvo un estrecho vínculo con la comunidad. Además de su emprendimiento gastronómico, participó durante años de la vida social y deportiva del Club Sarmiento.

Desde esa institución lo despidieron con un mensaje publicado en redes sociales. “Un adiós al amigo Rafa. Solo quedan recuerdos e historias de toda una vida en el club. Toda la comunidad y tus amigos te despedimos. Tu amabilidad quedará siempre en nuestros corazones”, expresaron.

Los restos de Segovia Díaz son velados en la Sala 2 de Casa Cuneo, ubicada en Francisco de Haro 3199, desde las 18. La despedida finalizará este miércoles a las 13, cuando sus restos serán trasladados al cementerio El Portal para su inhumación.