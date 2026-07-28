Más de cien agentes recientemente egresados comenzaron a prestar servicio activo en la capital provincial. Fueron distribuidos entre las Unidades Regionales I y X y se incorporaron a las patrullas preventivas de comisarías, divisiones y nodos de seguridad. En las próximas horas, el resto iniciará el mismo esquema de trabajo en el interior de Misiones.

Se trata de los agentes de la fuerza de seguridad recientemente egresados, quienes este martes comenzaron a cumplir funciones preventivas en los diversos barrios de Posadas. Tras ser designados al servicio activo, fueron distribuidos entre las Unidades Regionales I y X, responsables de la cobertura de la capital provincial, donde ya fortalecen el despliegue preventivo junto a las patrullas de las comisarías, divisiones y nodos de seguridad.

Los nuevos efectivos realizan recorridas preventivas, controles de seguridad y tareas de proximidad con los vecinos. Cada grupo trabaja bajo la coordinación de encargados de sector, quienes planifican los recorridos de acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción y articulan las intervenciones con el personal policial de cada dependencia.

La incorporación responde a una planificación orientada exclusivamente al servicio operativo. Por ello, los agentes no fueron destinados a tareas administrativas, sino al fortalecimiento de la prevención, el incremento de la presencia policial y la mejora de la capacidad de respuesta ante los requerimientos de la comunidad.

En tanto, los efectivos asignados a las restantes 13 Unidades Regionales comenzarán en las próximas horas el mismo esquema de trabajo preventivo, una vez finalizado el proceso de incorporación en sus nuevos destinos.

Este despliegue forma parte del plan integral de prevención impulsado por el Gobierno de Misiones, ejecutado por el Ministerio de Gobierno a través de la Jefatura de Policía, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva y consolidar una mayor presencia policial en los 79 municipios de la provincia.