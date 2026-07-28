La alerta naranja alcanza al centro y este provincial, con probabilidad de tormentas fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo en distintos sectores. En la región, un tornado registrado en el sur de Brasil dejó daños materiales y mantiene la atención sobre la evolución del sistema climático.

El Servicio Meteorológico Nacional (Smn) mantiene vigente un sistema de alertas por tormentas para Misiones. Para este martes rige una alerta naranja sobre gran parte del sur y centro este provincial, mientras que el resto del territorio permanece bajo alerta amarilla, con pronóstico de lluvias intensas. Para el miércoles el nivel amarillo continuará sobre toda la provincia, mientras que el jueves no se prevén alertas meteorológicas.

En paralelo, también se desarrollan áreas de tormentas eléctricas con granizo que avanzan hacia Montecarlo, Puerto Piray, Eldorado, San Vicente, Wanda, Puerto Esperanza y Puerto Libertad, mientras otros núcleos de inestabilidad afectan distintos puntos del centro y sur misionero.

El escenario regional también mostró fenómenos severos en el sur de Brasil. Según información preliminar, un tornado impactó este martes en la localidad de Giruá, en el estado de Rio Grande do Sul, ubicada a unos 60 kilómetros de Misiones, provocando daños en viviendas, personas heridas y pérdidas materiales.

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De acuerdo con las autoridades brasileñas, las comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral y Melgarejo fueron las más afectadas. Tras el paso del fenómeno, el municipio desplegó equipos de Bomberos, Defensa Civil, personal sanitario y maquinaria para asistir a las familias damnificadas y despejar los caminos afectados.