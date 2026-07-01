En una jornada convocante, Mirar Mejor llegó a su vigésimo destino en lo que va del año y brindó atención oftalmológica integral a centenares de vecinos que se acercaron a la Escuela 578 ‘Esteban Echeverría’, en el Paraje Tres Arroyos, de Aristóbulo del Valle durante la mañana de este miércoles.

Las consultas por dificultades para ver de cerca fue lo que preponderaron durante la visita del programa del Gobierno de Misiones, coordinado por el IPLyC y la Sociedad de Oftalmología de Misiones (SOMI). En muchos de los casos asistidos, los pacientes reconocieron que por primera vez accedieron a consultas y controles para dar cuenta de cómo está la salud visual.

Cintia Pera, una de las vecinas que acudió al operativo, contó que “todos los años me hago controles de la vista porque tengo una miopía muy avanzada, pero este año en particular me costaba viajar y pagar los anteojos. Cuando me enteré que venían por la zona, no dudé, me acerqué. Además de darme una nueva graduación, que hace un tiempo sé que lo necesitaba, me llevo los anteojos sin costo. Es una bendición en estos tiempos que se acerquen y den una atención muy buena para cuidar la vista”.

María Isabel Arguello, otra de las asistentes de la jornada, relató que “es la primera vez que me hago un control de la vista. Siempre pensé que eso era imposible, inaccesible para mí porque nunca llegaba con la plata para hacerlo. Que se hayan acercado hasta nuestra zona es una alegría inmensa porque por fin pude hacerme el control y por fin puedo ver bien. Tengo unos anteojos muy lindos y veo todo bien. Con mucho gusto volveré a leer, que era lo que no podía hacer”.

En tanto Nora, también vecina, dijo: “Es una emoción poder mirar mejor, tener unos anteojos que te ayudan a tener una buena vista. Con estos lentes que me llevo ahora voy a poder ayudar a mi hija con la tarea de la escuela, porque últimamente veía los trabajos y no podía ayudarla porque no veía bien lo que decía, y eso me frustraba. Ahora todo será distinto porque miro ‘demasiado bien’”.

El presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, expresó: “Recorremos cada municipio con la convicción de que ninguna comunidad debe quedar afuera. La presencia es el primer paso para construir igualdad de oportunidades.” Al mismo tiempo, agregó: “Nuestra tarea es estar, acompañando a quienes más lo necesitan con acciones permanentes, responsables y con un profundo sentido social”.

Desde que arrancó el año, Mirar Mejor ya visitó por segunda vez las localidades de San Javier, Almafuerte, Cerro Azul, Cerro Corá, Loreto, Panambí, Santa Ana, Dos Arroyos, Capioví, Dos de Mayo, Campo Ramón, Hipólito Yrigoyen, Profundidad, Arroyo del Medio y Santo Pipó. En tanto, por primera vez arribó a Jardín América, El Soberbio, Apóstoles, Campo Grande y Aristóbulo del Valle, donde se llevó adelante el operativo en la jornada. En tanto, entre agosto de 2024 cuando empezó el programa del Gobierno de Misiones a la fecha ya concretó 80 operativos a lo largo de 65 municipios.

El próximo miércoles, la iniciativa arribará a Puerto Leoni.