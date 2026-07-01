Ante el posible arribo de este evento climático en la provincia, se conformó una Sala de Situación para trabajar de manera articulada con varias entidades. “No hay que alarmar a la comunidad, sí hay que ocuparse y trabajar”, señaló Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria.

Ante la llegada del fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud Pública de Misiones conformó una Sala de Situación de Eventos Climáticos y trabaja de manera articulada con los municipios, que también activaron sus espacios de monitoreo para fortalecer la vigilancia epidemiológica, evaluar riesgos y coordinar acciones preventivas que permitan reducir el impacto de las condiciones climáticas en la salud de la población.

Acerca de ello se refirió Danielo Silva subsecretario de Atención Primaria de Salud Pública. “Tuvimos la indicación de comenzar a trabajar con los 79 municipios. Fue determinante hacerlo de manera coordinada por el Ministro de Salud y demás subsecretarías”, indicó en diálogo con Canal Doce.

Seguidamente añadió que “no hay que alarmar a la comunidad, sí hay que ocuparse y trabajar. Venimos trabajando junto con la Subsecretaría de Protección Civil, más Policías, Bomberos, fuerzas federales, más ministerios provinciales”.

Tres instancias de acción: antes, durante y después

Por otra parte el subsecretario, se refirió a las tres instancias a las cuales tomar acción: el antes, el durante y el después. “Se armó un protocolo de trabajo con un línea de comunicación. Actualmente se coordina en todas las zonas, desde antes con la prevención y mapeo. Sabemos que hay un alerta de intensas lluvias. Hay que estar preparados”, afirmó con respecto a las medidas previas.

Con respecto al durante, señaló que se trabaja para “estar prestos al rescate de lugares inundables y disponer de sitios de abordaje territorial y sanitarios”.

Y en casos en el que el fenómeno meteorológico trascienda límites de prevención, “el después pasa por las enfermedades vectoriales y trasmitidas por agua, y ahí también estamos preparados con una política sanitaria fuerte”, manifestó.