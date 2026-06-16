La propuesta impulsada por el Ejecutivo municipal de la ciudad capital se repite cada semana, poniendo a disposición sin costo las consultas médicas, controles, asesoramiento y distintos servicios para cientos de vecinos en un mismo lugar.

La Municipalidad de Posadas avanza con el Operativo Integral de Salud que cada miércoles recorre diferentes barrios de la capital provincia. La secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas confirmó que una nueva edición de la actividad tendrá lugar este miércoles 17 de junio. Será en la chacra N° 181, dentro del Playón Deportivo sobre Calle Esperanza.

Sobre la importancia de estas acciones, desde las redes sociales remarcaron que “la salud pública se construye cerca de la gente”. Por ello, “desde el Estado municipal seguimos sosteniendo los operativos integrales de salud en los barrios, acercando prestaciones, controles y servicios esenciales a los vecinos“.

Prestaciones disponibles con el operativo de la Municipalidad posadeña

Cabe recordar que en cada edición, la actividad acerca a los vecinos atención médica clínica y pediátrica, nutrición, colocación de implantes, y testeos rápidos sobre enfermedades de transmisión sexual. También, acerca consejería en salud sexual, salud mental, odontología, y prevención de adicciones. Junto al Centro Integral Municipal para el Autismo, Instituto de Medicina Física y Rehabilitación; y farmacias.

En relación a los trámites y documentación, se pondrá a disposición de los asistentes el asesoramiento en certificados de salud. También acceso al Certificado Único de Discapacidad, Registro de las Personas, Digesto Jurídico, Tierra y Hábitat, y formularios para el Boleto Estudiantil Misionero.

Al mismo tiempo, desde el IMuSA se realizarán castraciones de mascotas y vacunación antirrábica. Mientras que en los servicios generales estará el Gas Solidario, asistencia social y comunidad, adultos mayores, género y diversidad. Habrá peluquería y spa, descacharro, fumigación, control de vectores, y bolsones de verduras.