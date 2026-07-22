La ciudad de Posadas continúa incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de quienes la visitan. En esta oportunidad, el Municipio instaló un nuevo tótem interactivo de información turística en el Aeropuerto Libertador General San Martín, un espacio estratégico por donde ingresan diariamente turistas y viajeros de negocios.

En el marco de la puesta en funcionamiento del nuevo tótem, se realizó además una activación promocional en el sector de arribos del aeropuerto para recibir a los pasajeros provenientes de Buenos Aires, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno en ese destino, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Posadas. La bienvenida incluyó una degustación de té misionero a cargo de Alba Casa de Té, una experiencia que permitió acercar a los visitantes uno de los productos emblemáticos de la identidad provincial y brindar una cálida recepción desde el momento de su llegada.

La iniciativa busca brindar información actualizada, accesible y de manera autónoma desde el primer momento de la llegada a la ciudad. A través de una pantalla táctil e intuitiva, los visitantes pueden acceder a distintos contenidos vinculados a la oferta turística local, entre ellos establecimientos gastronómicos, alojamientos, atractivos, paseos, actividades recreativas, circuitos turísticos y servicios de interés.

Esta herramienta forma parte de la estrategia para consolidar a Posadas como un destino innovador, inteligente y orientado a mejorar la calidad de la experiencia turística mediante el uso de la tecnología.

La ubicación del dispositivo en el aeropuerto responde a la importancia de este punto de ingreso como una de las principales puertas de acceso a la ciudad, tanto para turistas nacionales e internacionales como para visitantes que llegan por motivos de negocios, eventos y congresos. De esta manera, el tótem permite que los viajeros puedan conocer la oferta disponible y acceder rápidamente a información útil desde el momento de su arribo. Desde el área destacaron que la incorporación de este tipo de herramientas también contribuye a fortalecer la promoción del destino, facilitando el acceso a la información y promoviendo el consumo de servicios turísticos locales, con impacto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y las actividades recreativas.

La instalación de este nuevo punto de información se enmarca en una política sostenida de innovación y transformación digital, orientada a posicionar a Posadas como una ciudad preparada para recibir visitantes con servicios modernos, accesibles y acordes a las nuevas formas de viajar.