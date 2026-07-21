El encuentro se realizará el 1 de agosto en el Parque del Conocimiento y reunirá a referentes del emprendedurismo, la educación, el liderazgo y el desarrollo empresarial.

Este martes 21 de julio, presentaron «Mujeres con Impacto 2026», una propuesta que busca fortalecer el liderazgo, el emprendedurismo y la generación de oportunidades para las mujeres de la ciudad y la provincia. El lanzamiento se realizó en el SUM del quinto piso del edificio municipal, donde participaron autoridades municipales, representantes de instituciones, cámaras empresariales y organizaciones que acompañan la iniciativa.

El evento se desarrollará el próximo 1 de agosto, de 8:30 a 12 horas, en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento, y contará con la participación de mujeres referentes que compartirán sus experiencias, herramientas y aprendizajes en torno al desarrollo profesional, el liderazgo y la innovación.

La directora de Inversiones, Mariela Brizuela, explicó que la propuesta busca ampliar la mirada sobre el concepto de inversión, «Invertir no es solamente hablar de dinero, también es invertir en personas, en conocimientos y en liderazgos. Queremos generar un espacio para acelerar oportunidades, crear alianzas y promover encuentros donde una conversación pueda transformarse en una idea o un nuevo proyecto», expresó.

Remarcó que la jornada está pensada para emprendedoras, profesionales y todas aquellas mujeres que buscan dar un paso más en sus proyectos personales o laborales.

Por su parte, la rectora del INCADE, Silvia Cabrera, invitó a las participantes a reconocer sus capacidades y asumir un rol activo en la construcción de sus objetivos, «Primero hay que creer en nuestros sueños y después crear, transformar esas ideas en acciones. Las mujeres tenemos mucho para aportar y también debemos prepararnos para alcanzar los proyectos que queremos cumplir», señaló.

En tanto, la empresaria y conferencista María Bower destacó la importancia de visibilizar el talento local y generar espacios donde las mujeres puedan inspirarse mutuamente, «Vamos a encontrarnos con mujeres que construyeron su camino y que compartirán herramientas, experiencias y aprendizajes. También será una oportunidad para trabajar sobre nuestras propias creencias limitantes y animarnos a ir por más», afirmó.