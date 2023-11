Bullrich admitió que el libertario «tiene muy poca experiencia» y también se despegó de la estrategia de agitar el fraude: «No hubo y formalmente nadie presentó una denuncia».

Patricia Bullrich reconoció que a Javier Milei no le fue bien en el debate con Sergio Massa, dijo que tiene «muy poca experiencia» y también se despegó de la estrategia de agitar el fantasma del fraude, lo que confirma la tensión entre el libertario y Mauricio Macri revelada por LPO.

«Lo de anoche fue un debate encuadrado en un político profesional con mucha adicción a la mentira, muy coacheado, frente a una persona con muy poca experiencia y se notó», lamentó la presidenta del PRO. «Está acostumbrado a otro tipo de lugares o espacios», agregó sobre Milei, confirmando que la sensación en el PRO es que su nuevo socio perdió el debate.

«Evidentemente Massa copó la escena, eso está claro», respondió Bullrich cuando le consultaron sobre los errores de preparación de Milei que le impidieron tomar la iniciativa en el debate.

«(Massa) generó un envolvimiento general del debate, sobre todo en la primera parte. Ya después me parece que se emparejó bastante más. Todo el tiempo intentó salir o desviarse o no responder las cosas que se le preguntaban. Tampoco Milei lo aprovechó demasiado», lamentó la ex candidata. «En la dialéctica del debate cuando uno lo veía Milei seguía la agenda de Massa», añadió en una entrevista con Teledoce de Uruguay.

La sensación general es que hay dos alternativas muy distintas en Argentina: el profesionalismo, el político profesional, el político que las sabe todas; y una persona que le meten una estrategia de arrinconarlo y le cuesta salir de ese rincón

«La sensación general que después aparece es que hay dos alternativas muy distintas en Argentina: el profesionalismo, el político profesional, el político que las sabe todas, el político del palabrería; y una persona que le meten una estrategia de arrinconarlo y le cuesta más salir de ese rincón y tomar el centro de la escena. Eso sin duda pasó»,completó Bullrich.

Un dato llamativo es que Patricia no salió a defender a Milei por los medios argentinos, acaso para evitar responder sobre la sensación mayoritaria que dejó el debate, y brindó una entrevista a la televisión uruguaya, donde igual terminó admitiendo las fallas de su aliado.

La jugada de diferenciación fue muy evidente en otro tema sensible para el libertario y es su estrategia de agitar el fraude, de la que Bullrich se despegó completamente. LPO había anticipado que en el PRO generaba incomodidad la apuesta de seguir el modelo de Trump y Bolsonaro.

«Desde mi punto de vista lo que hay en Argentina es un sistema obsoleto que hay que cambiar, de boletas que se roban, que se llevan del cuarto oscuro, y hay muchos ciudadano que cuando entran a votar no encuentran la boleta que quieren», indicó Patricia.

«Ahora, uno no puede decir que en Argentina haya habido fraude. No hubo fraude y formalmente nadie presentó (una denuncia). Puede haber mucho en las redes diciendo que hubo fraude, pero oficialmente ningún partido lo dijo», planteó la presidenta del PRO. «En todos los escrutinios definitivos, todos los partidos firmaron que en la Argentino no hubo fraude. Eso es lo válido», insistió.



Los dichos de Bullrich confirman la tensión entre el macrismo y La Libertad Avanza, al punto que ayer Milei bajó a todos los invitados del PRO del debate y cuestionó a Macri durante su discurso. El ex presidente pareció despegarse de su nuevo socio y se fue de viaje a Chile «por motivos personales» y a jugar al bridge.