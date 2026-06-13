La propuesta impulsada por el municipio prevé una reducción de la Tasa de Industria y beneficios adicionales para empresas que mantengan o generen empleo. El sector privado valoró el trabajo conjunto en un contexto económico complejo y destacó el impacto positivo de la medida en la actividad productiva local.

El empresario industrial Juan Gartner valoró el anuncio realizado por el intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, de avanzar con una reducción de la Tasa de Industria y destacó el trabajo articulado entre el sector privado y el Estado para sostener la actividad económica. “Nos parece fundamental fomentar el diálogo constante entre el sector privado y el público, porque todos debemos tener el mismo foco que es conservar los puestos de trabajo”, afirmó durante una de las reuniones impulsadas por la comuna.

Gartner consideró que la medida representa una herramienta importante para las empresas en el actual escenario económico general. “Ante un periodo de incertidumbre y crisis nacional, es valioso trabajar en la reducción de costos impositivos y fiscales junto a la Municipalidad”, sostuvo al referirse al proyecto que busca aliviar la carga tributaria del sector industrial.

Juan Gartner

En ese marco, el municipio continúa desarrollando encuentros con empresarios e industriales para explicar los alcances de la iniciativa y acompañar el proceso de implementación. Las reuniones también permiten brindar asesoramiento sobre la documentación requerida y los pasos necesarios para acceder al beneficio.

La propuesta impulsada por el intendente ya ingresó al Concejo Deliberante y contempla una reducción automática del 15% en la Tasa de Industria. Además, incorpora un beneficio adicional del 5% para aquellas empresas que hayan incorporado personal durante los últimos seis meses y mantengan esos puestos laborales.https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/politica-politica/sebely-3/embed#?secret=vS7zRe39lY#?secret=C27e14hPZj

Sebely destacó la buena recepción que tuvo el proyecto entre los distintos actores del sector productivo local. En ese sentido, señaló que en los últimos días mantuvieron reuniones con empresarios e industriales de Alem, donde “recibimos muy buena repercusión de la iniciativa”.

Explicó que los encuentros también permitieron avanzar en aspectos operativos vinculados a la implementación de la medida. En ese sentido, precisó que se trabajó sobre la metodología y los mecanismos de inscripción para acceder al beneficio de la reducción de tasas.

Actualmente, la Tasa de Industria municipal representa una alícuota del 0,4%. De aprobarse la ordenanza, el porcentaje descenderá al 0,32%, en una medida orientada a reducir costos para las empresas radicadas en la ciudad.

La iniciativa alcanza a unas 23 industrias locales que generan alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos. Con esta propuesta, el municipio busca fortalecer la actividad productiva, acompañar al sector industrial y generar condiciones que favorezcan la preservación del empleo en Alem.