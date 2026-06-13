Una rápida intervención de la División Bomberos San Isidro permitió rescatar este viernes a un caballo que había caído en una excavación de aproximadamente dos metros de profundidad en el barrio Alberto Fernández de Posadas. El animal fue extraído sano y salvo y posteriormente entregado a su propietario.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas sobre la calle 81D, donde efectivos policiales acudieron tras recibir un requerimiento que alertaba sobre un equino atrapado en un pozo, imposibilitado de salir por sus propios medios.

Al arribar al lugar, los bomberos policiales constataron la situación y desplegaron un operativo de rescate utilizando un cabo de vida. Mediante maniobras coordinadas y seguras, lograron extraer, junto a algunos vecinos, al animal sin ocasionarle lesiones.

Una vez fuera de la excavación, los efectivos verificaron que el caballo se encontraba en buen estado y fuera de peligro. Posteriormente, fue restituido a su propietario, Juan Carlos G., de 35 años.

En el procedimiento participaron integrantes de la División Bomberos San Isidro, quienes contaron con el apoyo de una unidad cisterna para llevar adelante las tareas de rescate.