El Poder Ejecutivo provincial concretó cambios en áreas clave como Energía, ATM, Arquitectura y Acción Cooperativa. Además, achicó la estructura ministerial mediante la absorción de dependencias en Hacienda y el Agro.

En el marco de un plan de optimización de los recursos públicos y reforma de la administración gubernamental, el gobernador Hugo Passalacqua formalizó una amplia reestructuración dentro del Poder Ejecutivo de Misiones. Las medidas, publicadas este martes en el Boletín Oficial de la provincia, abarcan recambios de autoridades en organismos descentralizados y la fusión de secretarías de Estado dentro de la órbita ministerial.

Entre los movimientos más destacados en los entes provinciales se encuentra la renovación de autoridades en Energía de Misiones. A través del Decreto N° 1316, el Gobierno instruyó la revocación del mandato de la saliente presidenta Virginia Kluka y formalizó la designación de Julio César Chun Barreto, quien asumió la titularidad de la empresa energética estatal.

En la Agencia Tributaria Misiones (ATM), el Decreto N° 1325 establece la asunción del contador público Héctor Rubén Chesani al frente del organismo de recaudación, en reemplazo de Belén Gregori.

Por su parte, el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración estará conducido por Matías Vilchez, nombrado mediante el Decreto N° 1319 tras dejarse sin efecto la función de Liliana Rodríguez. En tanto, la Dirección General de Arquitectura quedó provisoriamente a cargo del Arq. Juan Carlos Balsari (Decreto N° 1323), ocupando el lugar de Sergio Bresiski.

Reducción de la estructura orgánica

Más allá del recambio de nombres, la medida central dispuesta por el Ejecutivo provincial radica en la reducción y fusión de áreas operativas. Según lo establecido en el Decreto N° 1317, las reformas responden a la necesidad de “asegurar la eficiencia y productividad” en el manejo de los fondos del Estado provincial.

Bajo este criterio, el Ministerio del Agro y la Producción sumó bajo su órbita la ex Secretaría de Estado de Agricultura Familiar, que pasa a integrarse como Subsecretaría. De igual modo, la cartera agraria asumirá la dependencia funcional de las firmas estatales Biofábrica Misiones y Misiopharma.

En tanto, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos experimentó un reordenamiento similar al absorber la Secretaría de Energía y la Secretaría de Cambio Climático. Ambas carteras se degradan al rango de Subsecretarías dentro de la conducción económica de la provincia. La implementación definitiva de los nuevos organigramas entrará en vigencia a partir del próximo 1 de agosto.