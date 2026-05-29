El gobernador Hugo Passalacqua encabezó en el CePARD de Posadas el lanzamiento de los Juegos Deportivos Misioneros en el marco de sus 10 años de continuidad. Durante la jornada también se realizó la entrega del Premio Anual a la Excelencia y Alto Rendimiento Deportivo Ernesto “Finito” Gehrmann, destinado a reconocer a deportistas misioneros destacados.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó en el CePARD de Posadas el lanzamiento de los Juegos Deportivos Misioneros – 10 años, un programa que alcanza a los 79 municipios de la provincia y que cada año moviliza a más de 50.000 jóvenes de entre 12 y 18 años a través de competencias deportivas, instancias de integración y actividades de formación.

En la ocasión el mandatario ingresó al predio y recorrió las estaciones deportivas, donde dialogó con los niños, adolescentes, profesores y padres que se encontraban practicando distintas disciplinas, cada uno en su espacio de entrenamiento. Durante el recorrido, felicitó y agradeció a los jóvenes deportistas, y participó de una muestra de tiro con arco. Más tarde, acompañado por jefes comunales presenció una exhibición de gimnasia rítmica y entregó kits deportivos a varios municipios.

En ese marco, Passalacqua destacó que «en este evento participan miles de chicos y chicas en cerca de 40 disciplinas. Es un gran esfuerzo del Estado, y se lo merecen, porque el deporte no es solo competencia: es una escuela de valores. Los chicos y las chicas aprenden a vivir con respeto, a jugar dentro de las reglas, a ayudar al compañero y a cuidar el cuerpo”. En ese aspecto, comentó su satisfacción de sostener estos juegos, que es una propuesta que se realiza en muy pocas provincias del país.

Por eso, felicitó «a los atletas misioneros y misioneras, y también a los padres y familiares que acompañan y sostienen ese esfuerzo». Además, reconoció que la iniciativa fue un “sueño loco” que hoy beneficia a miles de chicos y chicas. «Hoy nos sentimos orgullosos a nivel país. Eso nos pone a todos extremadamente felices, emocionados. Y cuando hablo de valores me refiero a entender que lo que estamos haciendo es reconocer que el deporte genera responsabilidad en el trabajo, genera solidaridad, cuidado del cuerpo, compañerismo y nuevas experiencias. Todo eso es el deporte», agregó.

En tanto, el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, dio cuenta que los Juegos Deportivos dio la oportunidad a varios atletas misioneros para tener proyección olímpica e internacional. “Acá día a día hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación de todo el equipo del Ministerio de Deportes y de todos los profesores que actúan como entrenadores para llevar adelante los programas”, recalcó.

“En Misiones hay una clara política de Estado de acompañar al deporte como una verdadera escuela de valores. Ojalá que Misiones siga creciendo con el deporte”, enfatizó. En especial, expresó sus expectativas para que la provincia continúe siendo un lugar de oportunidades para los deportistas. “Hoy, el deporte misionero es una escuela, así que disfrutemos de esta fiesta», afirmó.

En el evento estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Deportes; los jefes comunales Omar Wdowin de 25 de Mayo, Juan José Mac Donald de Aristóbulo del Valle, María Eugenia Safrán de Apóstoles, Gabriel Friedrich de Caa-Yarí, Claudia Acuña de Santo Pipo, Bruno Beck de Comandante Andresito, Juan Ángel González de Colonia Alberdi, Mario Peyer de Caraguatay, Hugo Marcelo Humeniuk de Concepción de la Sierra, Romina Faccio de Wanda, Eduardo Vázquez de El Alcázar, Matías Sebely de Leandro N. Alem, Carlos Koth de Puerto Rico, César Daniel Araujo de Jardín América, Rosendo Andrés Lukowski de G. Roca, Luis Ripoll de Garupá, Ramón Toledo de Loreto, Adrián Solís de Mojón Grande, Julio César Barreto de Montecarlo, Rosendo Ariel Fuchs de Panambí y Víctor Vogel de Ruiz de Montoya; directores de deportes de diferentes municipios que recibieron kits deportivos; y niños, adolescentes, jóvenes y adultos que compiten junto a sus técnicos, profesores y acompañantes, entre otros funcionarios.

PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL

En detalle, la propuesta fortalece la competencia interna en 40 disciplinas y contempla las modalidades Deportes Juveniles, Deportes Adaptados para personas con discapacidad y Deportes para Adultos Mayores, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades y promover la participación deportiva en todo el territorio provincial.

Durante el acto se realizó una exhibición de gimnasia rítmica a cargo de un equipo de Oberá. Además, las 40 disciplinas que integran el programa estuvieron representadas por deportistas pertenecientes a federaciones y asociaciones provinciales. También se desarrollaron estaciones deportivas y espacios recreativos para los jóvenes presentes.

En la jornada fueron invitados representantes de los 79 municipios de Misiones, quienes recibieron kits de elementos deportivos y presentes alusivos a los 10 años de los Juegos Deportivos Misioneros. El cierre incluyó la presentación de “Misiones se Mueve”, la canción oficial del deporte misionero interpretada por el artista Killato, con una propuesta musical vinculada al rap y freestyle.

RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS MISIONEROS DESTACADOS

En el mismo evento se realizó la entrega del Premio Anual a la Excelencia y Alto Rendimiento Deportivo Ernesto “Finito” Gehrmann, en el marco del Día Provincial del Deporte que se celebra cada 7 de mayo.

Uno de los reconocimientos fue para Román Talavera, deportista posadeño de 15 años de la disciplina Levantamiento de Pesas. Entre sus logros recientes se encuentra la medalla de bronce en la categoría hasta 98 kilogramos obtenida en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 disputados en Panamá, integrando el seleccionado argentino. Además, en los Juegos Nacionales Evita 2025 consiguió la medalla de oro representando a Misiones.

También fue distinguida Mara López, deportista de handball oriunda de Montecarlo, quien actualmente reside en Buenos Aires y forma parte del club Ferrocarril Oeste. Integra la Selección Argentina Junior de Handball, con la que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Juniors 2025 desarrollados en Asunción, Paraguay.

Durante este año, además, consiguió otra medalla de plata con la Selección Argentina en el torneo Sur Centro Juniors y posteriormente fue convocada para entrenar con la Selección Argentina Mayor, conocida como La Garra. Asimismo, continuará su carrera deportiva en España tras incorporarse al club Elche para disputar la Liga Plata, segunda categoría del handball español.

UN PROGRAMA QUE CUMPLE DIEZ AÑOS DE CONTINUIDAD

Los Juegos Deportivos Misioneros comenzaron en 2016 y este año cumplen una década de continuidad como política pública vinculada al deporte y la integración juvenil. El programa busca fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar valores a través de la práctica deportiva.

La etapa de competencia se desarrollará entre junio y octubre e incluirá instancias locales, departamentales y provinciales. Los Juegos Deportivos Misioneros constituyen además la etapa previa de clasificación hacia los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que este año se realizarán del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.