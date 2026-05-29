Diego Maidana, de 75 años, falleció este viernes como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido durante la mañana de ayer en la ciudad de Posadas.

El hecho se registró cerca de las 7 de ayer en la intersección de las avenidas Lavalle y Bustamante, cuando el hombre intentaba cruzar la calzada y fue impactado por una motocicleta Honda Biz 125 cc conducida por un hombre de 54 años.

Según las actuaciones policiales, el motociclista circulaba por avenida Bustamante en sentido oeste-este cuando se produjo la colisión, que provocó la caída de ambos involucrados sobre la cinta asfáltica.

Tras el impacto, una ambulancia trasladó a Maidana al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde permaneció internado bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Este 29 de mayo, alrededor de las 17 horas, se tomó conocimiento de su fallecimiento. La Justicia fue informada del deceso y se aguardaban nuevas directivas para la continuidad de las actuaciones correspondientes.