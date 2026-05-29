El intendente Leonardo Stelatto sostuvo que la llegada del segundo local de la cadena al centro de Posadas refleja la confianza de los inversores en la ciudad. Además, destacó que 53 jóvenes accedieron a un empleo formal tras capacitarse en la Oficina de Empleo municipal.

El intendente de Posadas, Leonardo «Lalo» Stelatto, destacó la apertura del segundo restaurante de McDonald’s en la ciudad y remarcó que la inversión representa una señal de confianza en el desarrollo que viene experimentando la capital misionera durante los últimos años.

A través de un mensaje difundido este viernes, el jefe comunal puso el foco en el impacto económico y laboral que genera la llegada de la cadena al microcentro posadeño, donde comenzó a funcionar la nueva sucursal ubicada en el Posadas Plaza Shopping.

«Que una empresa apueste por abrir su segundo local acá demuestra que el esfuerzo realizado estos años en infraestructura y servicios genera confianza para la inversión», expresó Stelatto.

El intendente consideró que la expansión de una firma internacional como McDonald’s constituye una muestra del atractivo que Posadas logró construir para el sector privado a partir de distintas obras y mejoras urbanas impulsadas en los últimos años.

El impacto en el empleo joven

Más allá de la inversión comercial, Stelatto resaltó especialmente la incorporación de 53 jóvenes a puestos de trabajo formales, uno de los aspectos más destacados de la apertura.

«Lo más importante en este contexto son los 53 chicos de nuestra ciudad que hoy consiguen un trabajo formal. El empleo permite a las personas construir un proyecto de vida, formarse en valores y responsabilidades para toda la vida «, señaló.

En ese sentido, vinculó las nuevas oportunidades laborales con las tareas de capacitación y acompañamiento que se realizan desde la Oficina de Empleo municipal.

«Jóvenes que se capacitaron en nuestra Oficina de Empleo y hoy tienen una oportunidad concreta, una salida laboral», afirmó.

La nueva sucursal de McDonald’s generó 53 puestos de trabajo directos vinculados a atención al público, cocina, logística y administración, consolidándose como una de las incorporaciones laborales más importantes del año para el sector gastronómico local.

El rol del municipio

Stelatto también destacó el papel que debe cumplir el Estado municipal para favorecer la llegada de inversiones privadas y generar condiciones que permitan la creación de empleo.

«El rol del municipio es ese, ser un puente para que la inversión privada y el trabajo se encuentren», sostuvo.

La apertura del nuevo local en pleno centro de Posadas refuerza la presencia de la cadena en la capital provincial y suma una nueva inversión privada en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.

Para el municipio, la llegada de nuevas empresas y la ampliación de aquellas que ya operan en Posadas constituye una señal positiva en un contexto económico complejo y una oportunidad para seguir fortaleciendo el empleo formal entre los jóvenes.