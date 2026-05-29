La instalación de 360 metros de cañería permitirá optimizar el servicio para 26 familias de la zona, en el marco de un trabajo articulado entre el municipio, organismos provinciales y vecinos.



La Municipalidad de Posadas llevó adelante trabajos de instalación de 360 metros de caño de polietileno de 1 pulgada en el barrio Los Paraísos & El Piedral, una intervención que permitirá mejorar el acceso al servicio de agua potable para 26 familias del sector.

El sistema estará conectado a la red de SAMSA mediante un macromedidor financiado por el Estado, en una tarea conjunta donde también intervienen el EPRAC y la empresa prestataria del servicio.

Además, acompañan esta obra las áreas de Tierra y Hábitat, la delegación municipal y la comisión vecinal barrial, fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones y comunidad para dar respuesta a una necesidad esencial de los vecinos.

La intervención forma parte de las acciones impulsadas para mejorar la infraestructura básica y la calidad de vida en distintos barrios de la ciudad.