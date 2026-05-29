Leandro N. Alem – El intendente Matías Sebely confirmó este jueves 28 de mayo que el gobierno de Alemania acompañará económicamente uno de los primeros proyectos presentados dentro del desarrollo urbanístico denominado “la pequeña Berlín”, una propuesta que busca rendir homenaje a la herencia cultural de los inmigrantes alemanes que marcaron la identidad de la ciudad.

La confirmación oficial se produjo días después de la visita a Leandro N. Alem de Bernd Fabritius, comisionado del Gobierno Federal de Alemania para Asuntos de los Repatriados y las Minorías Nacionales, quien participó de la inauguración de las primeras calles abiertas dentro del futuro barrio temático.

“Recibimos la confirmación de un compromiso histórico. Alemania acompañará económicamente uno de los proyectos iniciales de ‘la pequeña Berlín’, una iniciativa que no solo transformará este sector de la ciudad, sino que también permitirá fortalecer y preservar nuestras raíces culturales”, expresó el intendente Matías Sebely.

El desarrollo urbanístico se encuentra ubicado sobre Avenida Germán Kordts, en su intersección con Avenida Maipú, y abarcará más de 30 manzanas integradas al Parque de la Ciudad y al futuro Parque del Centenario. Además, el proyecto prevé la incorporación de 4,5 hectáreas de espacios verdes para el patrimonio municipal.

“La pequeña Berlín” contempla la construcción de réplicas inspiradas en sitios emblemáticos de la capital alemana, como la Puerta de Brandeburgo, la Siegessäule (Columna de la Victoria), el Potsdamer Platz y el denominado Puente de Lutero, además de calles con nombres representativos de Berlín.

Sebely destacó además el trabajo realizado para destrabar la situación legal de las tierras donde hoy avanza el proyecto. “Estas tierras estuvieron durante más de 50 años en medio de un conflicto sucesorio que impedía cualquier desarrollo. Desde el municipio acompañamos el proceso para que esa situación pudiera resolverse y hoy comenzamos a ver resultados concretos”, señaló.

En relación con las próximas etapas, el jefe comunal adelantó que en las próximas semanas se firmarán los contratos correspondientes a los proyectos seleccionados, lo que permitirá iniciar el desembolso de una parte del acuerdo económico alcanzado con el gobierno alemán.

Desde el municipio indicaron además que se realizarán jornadas informativas abiertas a la comunidad para presentar los alcances del proyecto y avanzar en la planificación de futuras actividades culturales y turísticas vinculadas a la tradición germánica.

El proyecto apunta a consolidarse como un nuevo atractivo urbano, cultural y turístico para Leandro N. Alem, fortaleciendo el vínculo histórico de la ciudad con la colectividad alemana y generando nuevas oportunidades para el desarrollo local.